George Marin

La Antalya (Turcia), s-au desfășurat Campionatele Balcanice de Box, atât la masculin, cât și la feminin. Prahova, mai bine zis Ploieștiul, a avut doi reprezentanți la această competiție: Gabriel Șchiopu (de la CS Petrolul Ploiești – antrenori: Ion Moroiță, Leontin Sandu și Ovidiu Dragomir – în foto, dreapta), la categoria 52 kg, și George Dumitrescu (CSM Ploiești – antrenori: Titi Tudor și Adrian Pârlogea – în foto, stânga). Ambii au încheiat competiția prin a câștiga câte o medalie: Șchiopu, pe cea de argint, iar Dumitrescu, pe cea de bronz. Antrenorul echipei române la competiția din Turcia a fost constănțeanul Abladin Ferodin.

Șchiopu a avut o evoluție foarte bună în prima partidă, dominându-și adversarul astfel încât acesta a fost nevoit să abandoneze în chiar prima rundă. În finală, Șchiopu a întâlnit un reprezentant al gazdelor. Nici evoluția din finală nu a mai fost la fel de convingătoare, a mai contat și avertismentul primit mai mult sau mai puțin gratuit de la arbitrul bulgar din ring, astfel că balanța s-a înclinat clar spre adversar. De altfel, pentru cei cinci români ajunși în finală (Șchiopu și 4 fete), în ultima zi a competiției a fost un fel de meci Turcia – România.

Dumitrescu a câștigat fără probleme primul meci, însă în al doilea, pentru accederea în finală, a întâlnit un boxer care se anunță a fi de mare valoare, lăudat de specialiști în special pentru jocul de picioare. În box, picioarele doar ajută, dar judecând după rezultatele înregistrate anterior, cât și la această competiție, este cât se poate de clar că tânărul kosovar (19 ani) știe ce să facă și cu mâinile. Dumitrescu i-a ținut, totuși, piept, arbitrul din Serbia indicându-l pe român ca învingător. Dar sârbul a fost singurul de această părere, ceilalți arbitri indicându-l ca învingător pe adversar.

Un bilanț bun pentru ploieșteni, am putea spune, chiar 100% dacă am lua în calcul doar numărul de medalii, nu și strălucirea lor. Pe lângă bilanțul bun, ploieștenii au mai câștigat în experiență, care poate fi folositoare la turneul de calificare pentru Jocurile Olimpice, turneu care se va desfășura la Londra, în luna martie, și la care vor participa ambii pugiliști, Șchiopu și Dumitrescu. Dar ce ne facem cu bilanțul general, al României? Federația Română de Box s-ar putea lăuda un pic, anunțând 4 medaliați din 7 (un loc 2, restul locuri 3), la băieți, și 7 medaliate din 7 (două locuri 1, două locuri 2, 3 locuri 3) la fete. Bilanț bun, nimic de zis, medalii multe, pentru că la box se acordă locul al treilea și medalia de bronz dacă te califici în semifinală. Dar să vedem și cum a fost el obținut, tabelul rezultatelor prezentat mai jos fiind elocvent. O spunem de pe acum, înainte de parcurgerea listei de rezultate: per total, sportivii români, băieți și fete, au câștigat 4 meciuri și au pierdut 12! Cu doar 4 meciuri câștigate am cules atâtea medalii!

La fete a fost cel mai simplu. Nu conta din ce țară ești, a fost suficient să te prezinți pentru a cuceri (n.n. – cam pretențios termen în condițiile date, nu-i așa?) o medalie. De ce? Pentru că nicio categorie nu a înregistrat un număr de participante care să solicite măcar un meci în sferturi de finală. Totul s-a disputat începând de la nivelul de semifinală. Nicio categorie nu a avut mai mult de 4 participante. Steluța Duță a avut doar o singură oponentă la categoria ei. Desigur, Steluța Duță este deja un nume consacrat în boxul feminin, colecția ei de medalii la Campionate Mondiale și Europene fiind impresionantă. Nu este vina ei că a avut o singură adversară. Putea avea cât de multe, valoarea ei este mai presus de nivelul balcanic. Dar celelalte fete au avut posibilitatea de a boxa într-o competiție importantă (totuși) fără a avea stresul cuceririi unei medalii. Unele au reușit, altele nu, într-o situație în care tragerea la sorți îți punea puține probleme. Legat de tragerea la sorți, putem afirma că dacă am fi prezentat pe cineva la categoriile 69kg. și 75 kg. am fi avut și acolo medaliile asigurate încă de la coborârea din avion, pentru că au fost înscrise în competiție doar 3, respectiv 2 pugiliste.

La fel și la băieți. Nicio categorie nu a avut mai mult de 7 concurenți. Cu puțină șansă, Pița, Borgovan și Costea ar fi putut primi un culoar favorabil la tragerea la sorți astfel încât să primească medalie de cum puneau piciorul pe prima treaptă a ringului. Adică să nimerească pe poziția de liber în turul de sfert de finală și să pășească pe ring pentru primul meci, în semifinală, având deja o medalie la gât. Dar ar fi folosit la altceva în afară de a contabiliza niște medalii, bune pentru mândria Federației și a Ministerului?

Departe de noi gândul de a tăia din meritele sportivilor și ale antrenorilor, dar trebuie să spunem că participarea a fost slabă din punct de vedere numeric, departe de ceea ce presupune o competiție regională de asemenea amploare, o regiune care cuprinde, geografic, 12 state. La băieți au participat 48 de boxeri, la cele 8 categorii de greutate (ar veni o medie de 6 boxeri la fiecare categorie), iar fetele înscrise la debutul competiției au fost în număr de 25, la cele 9 categorii (o medie de sub 3 participante la categorie). Despre valoarea generală a competiției este greu de a enunța un verdict atâta vreme cât nu avem decât relatările din partea română și atâta vreme cât cunoaștem trendul – ca să folosim un termen la modă – pe care îl urmează boxul amator în ziua de astăzi. Și, nu în mai mică măsură, ținem cont și de modul de arbitraj și de mersul unei competiții pugilistice care se desfășoară în Turcia. În afară de gazde, România a prezentat cea mai numeroasă delegație de sportivi, rezumatul prezenței celor 14 competitori din țara noastră (a cincea parte din totalul participanților) fiind prezentat mai sus, iar rezultatele în detaliu se pot vedea în lista atașată. La această competiție au fost prezenți pugiliști și pugiliste din 11 țări ale spațiului balcanic, doar Grecia neavând niciun reprezentant. Dar Grecia a avut un reprezentant la o altă competiție internațională, care s-a dorit a fi extinsă dincolo de caracterul regional, dar o competiție amicală care s-a desfășurat la Bedoyarskyi (Rusia). ”Cupa Mondială a Țărilor Petroliere”din Rusia s-a desfășurat, coincidență!, în același timp cu Campionatele Balcanice. Competiția, aflată la a 17-a ediție, a reunit 127 de boxeri (87 de băieți și 40 de fete) din 23 de țări, printre care, enumerate la întâmplare, Angola, Venezuela, Tunisia, Polonia, Thailanda, China, alături de majoritatea țărilor din spațiul ex-sovietic, sportivi a căror valoare este, de regulă, mai ridicată, raportându-ne atât la nivelul actual al boxului amator, cât și la nivelul din trecut! Poate că Federația Română de Box nu a fost invitată, sau, dacă a fost invitată, poate că a fost prioritar acest Campionat Balcanic. Însă, o competiție de asemenea largă distribuție, cu participare diversă, nu poate fi decât de folos oricărui competitor. Este recunoscut de toată lumea, specialiști și simpli suporteri, faptul că pregătirea și desăvârșirea sportivilor se face prin competiție. La noi, Centura de Aur, o competiție de nivel mondial în trecut, competiție de mare prestigiu care a adus la București o nenumărabilă serie de campioni mondiali și olimpici, nici nu s-a mai desfășurat anul acesta, deși a fost prinsă în calendarul competițional anunțat de Federația Română de Box. De ce oare? Lipsă de bani? Greu de crezut, deoarece, în acest an 2019, federația a beneficiat de fonduri de la Minister încă de la începutul anului, fonduri deblocate pe linie politică, nu ca pe vremea ne-înregimentatului politic Doroftei. Oricum, în loc de a organiza Centura de Aur, Federația Română de Box a preferat participarea, în aceeași perioadă, la un turneu în Serbia.

Dar, ca și în cazul Campionatului Balcanic, și la competiția din Rusia se poate observa numărul mic de participanți, raportat la numărul țărilor care și-au trimis reprezentanți. Concluzia este simplă: cu excepția țărilor ex-sovietice, unde rezervorul de boxeri produce valori, mai ales în țările din Asia Centrală, nici în alte părți ale globului nu mai găsim un așa număr considerabil de pugiliști, una din cauze fiind graba cu care se trece la profesionism, generată, la rândul ei, de altă grabă, aceea de ”a face bani”. La noi, în România, mai sunt și alte cauze, dar le vom discuta cu alt prilej.

Încă o dată trebuie spus cu claritate: modesta analiză de mai sus nu este îndreptată împotriva sportivilor și a antrenorilor care fac eforturi mari pentru a-și continua activitatea. Această analiză se dorește un semnal de alarmă (al câtelea?) pentru a atrage atenția asupra situației deplorabile (nu, nu ne este frică de a pronunța cuvinte care reflectă realitatea) a sportului din România și, în cazul de față, a boxului. Mai ales acum, când politicul a inclus în lupta interpartinică și sportul. În ”traducere liberă”, suntem foarte curioși cum va fi finanțat sportul, în general, și, mai ales, boxul, în particular, acum când guvernul este PNL, iar șeful Federației Române de Box este membru PSD. De ce spunem asta? Pentru că la noi contează ce ești și al cui ești. În Europa de Vest, în Franța, Belgia, nu mai zic de Germania, în Europa centrală (exemplu: Ungaria), chiar și în Turcia, aceste aspecte nu contează. Contează doar că ai lor copii trebuie să facă sport, spre binele lor și a națiilor lor.

Rezultatele înregistrate de reprezentanții României la Campionatele Balcanice:

Categoria 52 kg. (M): Gabriel Șchiopu, locul 2.

Semifinală: învinge prin abandon în rundul 1 pe Alexandar Jovanović (Serbia);

Finală: pierde la puncte (decizie 0-5) în fața lui Batuhan Çiftici (Turcia).

Categoria 63 kg. (M): George Dumitrescu, Locul 3.

Sfert de finală: învinge la puncte (decizie 5-0) pe Jasim Lama (Macedonia de Nord);

Semifinală: pierde la puncte (decizie 1-4) în fața lui Sfetim Bajoku (Kosovo).

Categoria 69 kg. (M): Marian Pița

Sfert de finală: pierde la puncte (decizie 1-4) în fața lui Alban Bequiri (Albania).

Categoria 75 kg. (M): Ionuț Borgovan

Sfert de finală: pierde la puncte (decizie 1-4) în fața lui Besart Pireva (Kosovo).

Categoria 81 kg. (M): Andrei Arădoaie

Semifinală: pierde la puncte (decizie 1-3) în fața lui Sașa Milovac (Serbia).

Categoria 91 kg. (M): Cristian Filip, Locul 3

Semifinală: pierde la puncte (decizie 1-3) în fața lui Ðemal Bosnjak (Bosnia și Herțegovina).

Categoria +91 kg. (M): Daniel Costea

Sfert de finală: pierde prin abandon în rundul 3 în fața lui Luka Pratljačić (Croația).

Categoria 48 kg. (F): Steluța Duță, Locul 1

Finală: învinge la puncte (decizie 4-1) pe Melek Yamak (Turcia).

Categoria 51 kg. (F): Alina Codreanu, Locul 3

Semifinală: învinsă la puncte (decizie 0-5) de Zlatislava Șukanova (Bulgaria).

Categoria 51 kg. (F): Esztwer Tӧrӧk, Locul 2

Finală: învinsă la puncte (decizie 0-5) de Tügceanaz Surmeneli (Turcia).

Categoria 57 kg. (F): Maria Nechita, Locul 1

Finală: învinge la puncte (decizie 5-0) pe Cansu Cakır (Turcia).

Categoria 60 kg. (F): Cristina Cosma, Locul 3

Semifinală: învinsă la puncte (decizie 2-3) de Marija Malenica (Croația).

Categoria 64 kg. (F): Dana Borzei, Locul 3

Semifinală: învinsă la puncte (decizie 2-3) de Donjeta Sadiku (Kosovo).

Categoria +81 kg. (F): Georgiana Mogoș, Locul 2

Finală: învinsă prin abandon în Runda 2 de Elif Güneri (Turcia).