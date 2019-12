După un sezon în care s-au duelat pe Hipodromul Ploiești, câțiva dintre cei mai buni driveri de la noi (Adrian Marciu, Slate, Dima, Păun, Gheorghe Vasile) au … trecut granița, la finele săptămânii trecute aceștia aflându-se pe Hipodromul din Budapesta, la invitația organizatorilor de curse de trap din capitala Ungariei, pentru o reuniune ”duel” cu participarea a 12 trăpași veniți din România.

Au fost 3 curse în care au participat și români, în total 10 trăpași de pe Hipodromul Ploiești mergând la Budapesta (Dolce Dorel, Saya Best, Breskha și Monster First Lady – în cursa 1, Borga Jackpot, Paxton, Speedy Nobel și Aron K – Detoxicated și Finne Boko în a treia cursă), dar, dintre toți, doar Finne Boko – proprietar George Stanciu, driver Adrian Marciu – a ”prins” un podium, la capătul unei curse cu sosire ”atractivă”, la foto finish. De remarcat că organizatorii maghiari au descalificat toți caii românești, participanți în cursa în care am avut primii reprezentanți (!!!), Hipodromul de la Budapesta nefiind cea mai primitoare gazdă – pista foarte dificilă, plină de noroi, asistență redusă, premii ”medii”, unele dintre ele la nivelul celor din România, comenzi de start netraduse – reprezentând problemele întâlnite. În plus, acomodarea cailor și driverilor de la noi a fost dificilă, iar forma cailor, foarte probabil, sub așteptări, astfel că bilanțul poate fi considerat pozitiv doar ca… participare, experiență, concluzii de tras nu și ca rezultate și premii câștigate!