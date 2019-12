Contractele de muncă part-time vor fi taxate cu contribuții sociale la valoarea lor reală începând cu 1 ianuarie 2020, potrivit unei legi adoptate de Parlament, care va elimina o prevedere din anul 2017, prin care salariile pe fracțiuni de normă sunt taxate cel puțin la valoarea salariului minim pe economie, potrivit StartUP Cafe. Camera Deputaților a adoptat, miercuri, ca for decizional, o lege care, de la 1 ianuarie 2020, abrogă art. 146, alin (5 indice 1) din Codul fiscal:

„Contribuția de asigurări sociale (CAS) datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial (…) nu poate fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotelor stabilite (…) asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ”.De asemenea, noua lege prevede că se va abroga art. 168, alin (5 indice 1), care aplică același principiu de taxare și în cazul contribuției sociale de sănătate (CASS).

Noua lege a fost inițiată de peste 50 de parlamentari PNL și a fost adoptată de Camera Deputaților, ca for decizional, cu 280 de voturi pentru, 1 împotrivă și 2 abțineri.

Pentru a intra în vigoare, legea are nevoie să fie promulgată de președinte și publicată în Monitorul oficial. Problemele cu salariile part-time au început în iulie 2017, când o ordonanță de guvern a instituit regula prin care contractele de muncă part-time erau taxate cu CAS și CASS pe partea angajatorului la valoarea întreagă a salariului minim pe economie, dacă fracțiunea de normă era mai mică decât salariul minim. Problemele s-au agravat când Guvernul Tudose a decis, prin Ordonanța de urgență 79/2017, mutarea contribuțiilor sociale de pe partea angajatului la angajator, începând cu 1 ianuarie 2018. Atunci, o serie de angajați care lucrau cu jumătate de normă, pe venituri mici, s-au trezit că trebuia să aducă bani de acasă să plătească CAS și CASS. Mai ales la stat s-a întîmplat asta, pentru că autoritățile respective – primării în general – nu puteau să suporte legal acele diferențe în numele angajatului.

De aceea, în februarie 2019, Guvernul Dăncilă, de atunci, a mai dat o ordonanță de urgență, prin care s-a prevăzut ca angajatorul să suporte diferența la plata CASS și CAS.