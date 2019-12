Ioan Popescu

Ca la fiecare sfârșit de an, Camera de Comerț și Industrie Prahova a organizat o conferință de presă, în cadrul căreia au fost prezentate datele și indicatorii economiei prahovene.

Din ampla prezentare făcută de preşedintele CCI, Aurelian Gogulescu, notăm cele mai interesante date și indicatori din economia județului Prahova (793.237 locuitori):

– Prahova – 42.926 lei/956 euro per capita.

– România – 38.564 lei/8537 euro per capita.

Nr. de firme, la nivel național – 476.000, dintre care 24.211 (5,15%) în Prahova.

Principalele domenii de activitate: Industrie-38%, Comerț-32,36%, Servicii-13,72%, Construcții – 4,54%, Agricultură – 2,17%, Turism – 1,13%, Cercetare-Dezvoltare Hi tech – 0,42%.

Firme cu capital străin – 1.766, din 32 de țări, înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului Prahova.

Forță de muncă (nr de salariați) – 185.505 din nr. salariaților înregistrați la nivel național.

Rata șomajului: Prahova – 2,4%, nivel național – 3%.

Câștig salarial mediu net: Prahova – 2.850 lei (600 euro), nivel național – 3.082 lei (659 euro).

Principalii parteneri ai judeţului pentru activitatea de export: Italia – 19%, Germania – 12,4 %, Franța 6,9%, Marea Britanie – 6,2%, R. Moldova – 4,2%.

În ultimii 30 de ani, Prahova a atras investiții străine în valoare de 2,45 miliarde de euro. Cele mai semnificative sunt: Michelin România / Franța – 96 milioane de euro; British American Tobacco / Marea Britanie – 65,5 milioane de euro; Maspex România / Polonia – 55 milioane de euro; Alexandrion România/ Cipru – 50 milioane de euro; Rockwool / Danemarca – 50 milioane de euro; Calsonic Kansei / Japonia – 30 milioane de euro; Yazaki România / Japonia – 23 milioane de euro; Petrotel Lukoil / Rusia – 22 milioane de euro, Hunelux / Turcia – 15 milioane de euro; Alko / Israel – 11,5 milioane de euro; Nepi/Africa de Sud – 5,5 milioane de euro; Apa Nova / Franța – 5 milioane de euro; Rompetrol Grup Rafinare / China – 2,3 milioane de euro.

Cei mai mari exportatori: Petrotel Lukoil SA, Yazaki România SRL, British American Tobacco România Investment SRL, Cameron România SRL, Ducati Energia SA, Timken România SA, Oztasar SRL….

Investiții autohtone (euro) în 2018-2019: Conpet – 15 milioane de euro; Lemet – 6 milioane de euro; Medical Center Gral – 3 milioane de euro; Domeniile viticole Tohani – 2,5 milioane de euro; Inspet – 1 milion de euro.

Total investiții autohtone din datele colectate de la firme: 43 milioane de euro.