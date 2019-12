F. T.

Până în prezent, prin intermediul ocoalelor silvice arondate, Direcţia Silvică Prahova a vândut populaţiei 26.000 de metri cubi de lemn de foc, de diferite esenţe – tare sau moale.

Dar, cum iarna încă nu şi-a intrat în drepturi depline, pe stocul instituţiei care gestionează suprafaţa împădurită a judeţului se mai află, în prezent, alţi 12.000 de metri cubi, pe care prahovenii – şi nu numai ei – îi pot cumpăra.

Preţul cu care poate fi achiziţionat un metru cub de lemn de foc variază între 90 de lei, fără TVA, metrul cub lemn de esenţă moale, şi 180 de lei, tot fără TVA, lemn de esenţă tare.

În ceea ce priveşte preţurile pentru un metru cub de lemn de foc amintite mai sus (90 de lei şi, respectiv, 180 de lei, ambele fără TVA), mai trebuie specificat faptul că acestea nu includ încărcarea în mijloacele de transport,transportul propriu zis şi, implicit, descărcarea,acestea făcând obiectul înţelegerii între beneficiar şi cel care asigură serviciile.

Este adevărat, există şi firme specializate care asigură “all inclusive” aceste servicii, dar, vorba,ceea, dai un ban în plus şi stai cu mâinile în sân aşteptând să-ţi vină lemnul la gura sobei. Sau, la poartă. Ori în curte…

Mai exact, sunt firme specializate care asigură încărcatul,transportul şi descărcatul – ba, chiar şi crăpatul! – lemnului, dar preţurile sunt mai piperate, acestea ajungând undeva între 300 de lei şi 450 de lei metrul cub.Dacă nu şi mai mult…

Potrivit unui studiu realizat de către Quickshop, “cercetarea referitoare la preţul metrului cub (de lemn – n.n.) poate fi strâns legată de vânzările de centrale termice, unde la nivel naţional se observă o creştere a numărului total de centrale termice vândute cu peste 200.000 de bucăţi faţă de anul trecut.(…) Astfel, s-a observat că la nivelul judeţului Prahova, creşterea vânzărilor de centrale termice pe site-ul www.quickshop este de 25,9% faţă de perioada similară a anului trecut”.

Încălzitul locuinţelor prin intermediul centralelor pe lemne sau prin clasicele sobe de teracotă sau cu plită are legătură cu alegerea fiecăruia. Şi, important este că pentru aceia care vor să se încălzească la gura sobei, Direcţia Silvică Prahova are, încă, de vânzare, 12.000 de metri cub lemn de foc.