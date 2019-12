Violeta Stoica

Paul Anghel, director general al Direcției Generale Control și Supraveghere Piață din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, le recomandă românilor să fie foarte atenți la ceea ce cumpără înainte de Sărbătorile de Iarnă, pentru a le oferi cadouri celor apropiați. Luna cadourilor, decembrie, este, de altfel, cea mai aglomerată de peste an.

Însă puțini dintre noi cunosc și riscurile pe care le reprezintă achiziționarea cadourilor de la comercianți ambulanți sau din chioșcuri mai mult sau mai puțin legale. În privința produselor cosmetice, Paul Anghel spune că, la achiziționarea produselor cosmetice, consumatorii trebuie să fie atenți la o serie de detalii care le certifică faptul că produsele cumpărate sunt de calitatea dorită, nu sunt periculoase pentru sănătate, iar informarea/etichetarea lor respectă întocmai prevederile legale în vigoare. Astfel, cosmeticele trebuie achiziționate exclusiv din magazinele sau raioanele specializate, unde se eliberează documente de cumpărare (factură, bon fiscal, chitanță fiscală), de care vor avea neapărat nevoie în caz de reclamație, dat fiind că este puțin probabil ca produsele originale să se vândă în afara lanțurilor de distribuție cum ar fi tarabele sau persoane fizice “cu sacoșă”. Prețurile mici sunt dubioase, produsele provenind cu siguranță din filiere paralele, iar un semnal de alarmă ar trebui să fie inclusiv o calitate proastă a tipăririi, care poate ascunde o contrafacere.

Și în privința bijuteriilor, Paul Anghel vine cu sfaturi: “Dacă optăm pentru o bijuterie fină din aur, argint sau bătută cu pietre semiprețioase, ar fi bine să o cumpărăm numai din magazine autorizate care vând astfel de produse. O bijuterie “din argint” vândută la colț de stradă și care costă câțiva lei nu poate fi din argint!”. Și la achiziționarea podoabelor trebuie avute în vedere următoarele: să se solicite informații complete despre produs, preț, condiții de cumpărare; să se asigure că primesc un Certificat de calitate în original, care trebuie să conțină obligatoriu detalii corecte, precise și complete referitor la produsul cumpărat (tilul metalului, natura pietrelor etc) precum și datele de identificare ale operatorului economic care comercializează produsul; să se asigure că primesc factură fiscală sau bonul fiscal care să justifice achiziționarea produsului.

În privința produselor textile, acestea trebuie să fie etichetate și marcate cu compoziția fibroasă (denumirile fibrelor conținute, urmate de procentul în greutate al fiecărei fibre componente) și cu modul/instrucțiunile de întreținere. De asemenea, instrucțiunile de întreținere trebuie să acopere toate operațiunile sau tratamentele necesare, în ordinea: spălare, clorurare, călcare, curățare chimică și uscare în mașină de uscat cu tambur rotativ, indiferent dacă se aplică sau nu (dacă nu se aplică un tratament, simbolul respectiv este tăiat/barat).

Și la cumpărarea de articole de încălțăminte, consumatorii trebuie, în primul rând, să acorde o atenție deosebită la achiziționarea unor articole de încălțăminte de sport care poartă numele unor mărci consacrate (ex: “ADIDAS”, “PUMA”, “LOTTO”, “NIKE” etc) sau “asemănătoare” cu cele consacrate (“ADIBAS”, “PUNA”, “MIKE” etc), dar al căror preț este exagerat de mic în raport cu prețul real al unor astfel de produse, existând riscul că acestea să fie contrafăcute. Trebuie să fim atenți, de asemenea, la instrucțiunile de întreținere (formă de prezentare uzuală a acestor instrucțiuni este un prospect introdus în ambalajul de comercializare), iar etichetele trebuie să cuprindă pictograme corespunzătoare celor 3 părți componente ale încălțămintei (față, căptușeală și acoperiș de branț, talpă exterioară) și materialelor utilizate la producerea articolelor de încălțăminte, și anume: piei cu față naturală, piei cu față corectată, materiale textile și alte materiale.

“Și, ca un ultim sfat, atât pentru articolele textile cât și de încălțăminte, trebuie solicitat și păstrat bonul de casă pentru a putea proba în cazul în care, în mod justificat, consumatorul dorește să reclame calitatea/siguranță unui produs”, mai precizează directorul general al ANPC.