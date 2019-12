Petre Apostol

Sâmbătă, înainte de pauza prilejuită de Sărbătorile de Iarnă, Clubul Sportiv Activ Prahova Ploiești a organizat un eveniment demonstrativ, la Sala Sporturilor „Olimpia”. Înființat de Consiliul Județean Prahova, clubul sportiv are, în momentul de față, activitate doar la secția de handbal, prin echipa feminină din Divizia A, aflată, la jumătatea fazei preliminare, în grafic pentru calificarea la Turneul Semifinal, ocupând locul al doilea în Seria C.

Evenimentul organizat sâmbătă, intitulat „Turneul Suporterilor”, a constat în trei meciuri demonstrative, între Echipa Bufnițelor, Echipa Consiliului Județean și Echipa Suporterilor. Fiecare partidă a durat câte 30 de minute, împărțită în două reprize a 15 minute fiecare.

Echipa Bufnițelor a fost alcătuită din jucătoare ale formației din Divizia A, astfel: Mădălina Mureș, Valentina Leuștean, Grațiela Stoica, Cristina Crețu, Florentina Popescu, Denisa Tudor, Diana Andrița, Ioana Paraschiv, Irina Neacșu, Roxana Tabarcea, Iryna Shutska-Burtea, Adina Panaite, fiind condusă, de pe margine, de „antrenoarele” Ana Maria Şerban şi Ionela Leuştean, de asemenea, handbaliste ale grupării ploieştene.

Echipa Suporterilor a fost formată din susţinătorii formaţiei, printre care s-au regăsit și foste handbaliste, care au jucat, în trecut, la Dorobanțul sau Vulturul, precum Cerasela Mihai, Veronica Olteanu, Adina Coteț, Luminița Voicilă, Cristina Voicu, Mihaela Ponta, dar și președintele Asociației Județene de Handba, Cristian Iancu. Echipa a fost condusă, de pe margine, de două jucătoare de la Activ Prahova Ploiești, Alexandra Popescu și Cristiana Florea, și a fost compusă din Vladimir Grigore, Cătălin Grigore, Georgiana Neacșu, Aura Popescu, Ștefania Moga, Mihaela Ponta, Cătălin Șelaru, George Pungă, Ovidiu Vasile, Luminița Voicilă, Mihaela Grigore, Cristian Iancu, Cerasela Carabulea, Veronica Banu, Constantin Dițu, Andreea Pârlitu, Aura Coteț, Cristian Dumitru.

Echipa Consiliului Județean a cuprins angajați ai instituției, în frunte cu președintele Bogdan Toader, precum și componenții staffului tehnic al formației divizionare, Florin Ciupitu, Nicolae Nimu și Horia Iancu, dar și conducătoarea clubului sportiv Activ, Bianca Radu. Din cadrul echipei au mai făcut parte Florin Enache, Nicoleta Sprâncenatu, Mirela Dănilă, Ion Iordăchescu, Răzvan Popescu, Robert Lungu, Monica Bărbieru, Alina Tincă, Ligia Satmar, Iulian Petrescu, „antrenori” fiind Codruț Gabriel Cojocaru și Ludmila Sfârloagă.

Meciurile au fost arbitrate de Romeo Mihai Ștefan (arbitru internațional de handbal), care a făcut pereche cu Cristian Nica, fost arbitru internațional de fotbal.

Partidele au fost spectaculoase, cu faze deosebite, unele nemaivăzute pe terenul de handbal, chiar și arbitrii intrând în joc, oferind pase și solicitând reluare video. În cele din urmă, surprinzător, toate meciurile s-au încheiat la egalitate, unele goluri valorând, câteodată, mai mult, spectacolul încheindu-se cu decernarea diplomelor de participare tuturor competitorilor. În plus, cei doi antrenori ai echipei Activ, Nicolae Nimu și Florin Ciupitu, au fost recompensați cu diplome de excelență pentru activitatea în sprijinirea dezvoltării handbalului prahovean.