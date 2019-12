Luiza Rădulescu Pintilie

Nu sunt cuvinte mari: în fiecare zi, viaţa unei fetiţe de 11 ani depinde de o perfuzie salvatoare ! Diagnosticată cu aplazie medulară şi internată în aceste zile în secţia Pediatrie a Spitalului Fundeni-Bucureşti, până la intervenţia chirurgicală la care urmează să fie supusă, Alexandra Mihaela Tudor e legată la propriu, zilnic, de administrarea sângelui transfuzabil din grupa AB pozitiv. Şi ca să înţelegeţi şi mai bine de ce am subliniat chiar din primul rând al acestui text că nu e vorba despre metafore, ci despre o realitate dureroasă şi un apel făcut cu toată speranţa ca el să nu rămână fără ecou, adăugăm câteva precizări pe care ni le-a făcut ieri directorul Centrului de Tranfuzie Sanguină Ploieşti, Georgeta Hanganu: în fiecare zi, doar pentru un asemenea caz, e nevoie de o cantitate de sânge recoltată de la 6 donatori şi, în plus, grupa de sânge AB se regăseşte doar la 7 la sută din populaţie. Ceea ce înseamnă că fie şi de am judeca doar după regulile matematice- deşi viaţa nu este despre matematică !- dacă în fiecare zi s-ar prezenta pentru recoltare 100 de donatorI, doar la 7 dintre aceştia ar fi posibil să fie identificată grupa necesară. Or, din păcate, numărul de donatori înregistrat în acest an de centrul ploieştean a scăzut dramatic ! De aceea ne întoarcem la ideea de la care am pornit aceste rânduri: cel mai frumos şi mai de preţ dar de Sărbători ce poate fi făcut pentru un îngeraş de copil este cel al picăturii de sânge care o ţine în viaţă în fiecare zi! Nimic nu poate întrece gestul nobil pe care alege să îl facă fiecare donator pentru salvarea acestei vieţi îngereşti- şi a multor altora care, din nefericire, îndură suferinţe dintre cele mai aspre, de neîndurat adesea pentru oameni în puterea cuvântului, darămite pentru un trup firav de copil ! Cu atât mai mult în aceste zile în care e în spiritul şi în rostul sărbătorii Crăciunului de a fi mai omenoşi, mai apropiaţi de cei împovăraţi de griji de toate felurile, mai deschişi spre acele fapte bune care contează cu adevărat. Iar deasupra vieţii unui copil nu e nimic!