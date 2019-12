George Marin

Petrolistul Ianis Stoica a marcat două goluri în a doua partidă pe care echipa națională U 18 a disputat-o în Portugalia, în cadrul ”Turneului celor patru națiuni”, deschizând scorul în meciul împotriva Spaniei și aducând România în avantaj la debutul mitanului secund. Și de această dată echipa României a primit gol în minutele de prelungiri, astfel că scorul de 2-2 a fost stabilit prin golurile marcate de Ianis Stoica (minutul 33), Gabriel Veiga (minutul 45), Ianis Stoica (minutul 54) și Antonio Zarzana (minutul 90+5). Și în precedenta partidă, contra țării gazdă, România a ”irosit” în prelungiri șansa unui egal, primind două goluri după minutul 90!

Astăzi, în ultimul meci al turneului, echipa României va întâlni echipa similară a Turciei.

Semne de întrebare

Prestațiile lui Ianis Stoica în turneul Naționalei U 18, ambele la superlativ, ridică un mare semn de întrebare asupra a ceea ce s-a întâmplat cu jucătorul la Petrolul, în mandatul lui Flavius Stoican, unde evoluțiile juniorului petrolist au fost modeste, cu puține ”minute” prinse în teren. Jucătorul născut în anul 2002, împrumutat de la FCSB de către ”găzari”, a bifat numai 8 partide – sub 500 de minute în total, fără nicio realizare notabilă la echipa de club!

Culmea, exprimarea ”sub potențial” este o caracteristică a majorității jucătorilor nou-veniți, pe lângă ”clasicul” exemplu Hamza, care a dezamăgit crunt, prin prestațiile sale, în prima parte a sezonului, alți jucători cu CV, importanți, veniți de la cluburi de Liga I comportându-se mult sub așteptări. Cele mai clare exemple? Blănaru – jucătorul venit de la Hermanstadt, respectiv fostul fotbalist de la Voluntari, Gabi Deac, de la care, cu siguranță, se aștepta mult mai mult, și pe care antrenorul Flavius Stoican ”nu a reușit să-i pună pe picioare” sub nicio formă, deși, clar, experiența, CV-ul erau de partea lor și, în plus, s-au și cheltuit sume frumușele cu salariile lor (care au avut o ”medie” de 4000- 4500 de euro).