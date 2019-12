F. T.

Dacă despre unii care nu sunt prea normali la cap se spune, mai în glumă, mai în serios, că “nu au toată ţigla pe casă”, ceva asemănător este valabil şi pentru unii şoferi. De exemplu, că au ambreiajul şi pedala de acceleraţie în dotarea maşinii, dar nu au frână… Ca atare au fost răsplătiţi pe măsură cu dosarele penale şi amenzi primite taman acum în Luna cadourilor, din partea agenţilor rutieri prahoveni, însumând 1.200 de sancţiuni contravenţionale şi zeci de permise săltate!

Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova, în marja acţiunii derulate în perioada 2-8 decembrie au fost date 305 amenzi numai pentru depăşirea vitezei regulamentare. Iar recordul a fost bătut de un bărbat care circula cu 102 kilometri la oră pe o porţiune de drum în care indicatoarele arătau o viteză maxim admisă de 50 de kilometri ! Alte 11 amenzi au fost aplicate pentru neacordare de prioritate şi încă 15 tot pentru neacordare de prioritate, dar autovehiculelor. A, şi să nu uităm conducerea sub influenţa alcoolului! 17 şoferi au fost prinşi conducând “la trei mâini”: două ale lor şi o alta a lui Bachus… Zăbovim un pic asupra acestui aspect, fiindcă, din informaţiile primite de la poliţie, cinci infracţiuni au fost constatate în acest context al şofatului sub influenţa alcoolului, în cazul unor conducători auto care aveau o alcoolemie care depăşea 0,40 mg/l în aerul pur expirat.

Fireşte, nici pietonii nu au fost sfinţi. Nu de alta, dar 114 dintre ei au fost amendaţi de către agenţii rutieri prahoveni pentru motivele clasice: traversare prin locuri nepermise, în timp ce culoarea semaforului era roşie etc. După cum nici cu bicicliştii nu ne este ruşine, cât timp 15 dintre ei au fost sancţionaţi pentru diverse nereguli. Nu mai insistăm înşirând toate gama de abateri în care au fost prinşi participanţii în trafic. Scriem doar că, în total, au fost reţinute 82 de permise de conducere şi, reamintim, au fost împărţite 1.200 de amenzi. O fi mult, o fi puţin?

Nu ne grăbim să tragem o concluzie fiindcă, în această perioadă, nu numai în Prahova, ci şi la nivel naţional, se derulează acţiuni concertate pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente.

Deci, o fi decembrie Luna cadourilor, dar atenţie la Moş Crăciunii deghizaţi în poliţişti !