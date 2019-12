Nicoleta Dumitrescu

– Domnule Aurelian Gogulescu, recent aţi fost învestit cu un nou mandat la conducerea Camerei de Comerţ și Industrie Prahova. Care sunt obiectivele pe care vi le-aţi propus pentru următorii patru ani ?

– De-a lungul activității desfășurate la conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova, am căpătat o experiență bogată și, spun eu, valoroasă privind organizarea și funcționarea sistemului cameral. În toți acești ani, obiectivele mele au fost legate de trei principii : promovarea intereselor mediului de afaceri prahovean, cu prioritate a intereselor membrilor atât pe plan intern, cât și internațional; atragerea de investiții străine în județ; întocmirea şi derularea de proiecte europene, ale căror activități se pliază pe interesele și cerinţele membrilor comunității de afaceri prahovene. Plecând de la aceste idei generale, pe care le-am aplicat pe întreaga perioadă a activității mele la conducerea CCI Prahova, pentru viitor pot vorbi despre o serie de obiective precum : creșterea gradului de conștientizare în rândul comunității prahovene de afaceri privind rolul și forța pe care le poate avea organizația camerală – constituită prin voință membrilor ei; creșterea gradului de încredere a comunității de afaceri în CCI Prahova, folosind ca argument faptul că activitatea organizației noastre s-a dovedit a fi una credibilă, reală, utilă și necesară comunității de afaceri și potențialilor investitori; promovarea imaginii, a valorilor și a oportunităților județului pe plan intern și internațional; crearea de premize pentru un mediu de afaceri stabil, coerent și predictibil, propice unei activități economice eficiente, durabile, deschise spre exterior, care să asigure creșterea nivelului socio-economic al județul ; crearea de parteneriate solide, de încredere și realizarea de proiecte comune pentru accesarea de finanțări prin programe europene ; creșterea gradului de profesionalizare a personalului CCI Prahova, în vederea furnizării de servicii de calitate către comunitatea de afaceri prahoveană; păstrarea și dezvoltarea patrimoniului CCI Prahova pentru a corespunde cerințelor activității noastre, care prin eficienţa sa este utilă și benefică susținerii reprezentanților comunității de afaceri.

– Având în vedere că au fost desemnate noile structuri de conducere de la nivelul Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova, v-aş ruga să ne precizaţi componenţa Colegiului de Conducere şi criteriile de selecţie a membrilor acestuia.

– CCI Prahova funcționează în baza unei legi – Legea nr. 335 / 2007 – a Camerelor de Comerț din România. În această lege se specifică și numărul membrilor Colegiului de Conducere care poate fi cuprins între 7şi 25 . Având în vedere reprezentativitatea și aprecierea de care se bucură CCI Prahova, dintotdeauna a existat în rândul firmelor dorința de a face parte din această structura a conducerii. De aceea, întotdeauna, Colegiul de Conducere al CCI Prahova a fost format din numărul maxim admis de lege – 25 membri. Din punctul de vedere al localizării în judeţ, am căutat să creăm și să menținem un echilibru al reprezentării firmelor în Colegiul de Conducere, astfel încât să avem membri nu numai din Ploiești, ci și din Câmpina, din zona Vălenii de Munte, Mizil, Păuleşti, zona Dealul Mare. Totodată, firmele sunt reprezentative pentru toate cele şapte domenii mari de activitate prezente la nivelul economiei prahovene – industrie, cercetare-dezvoltare-high-tech, construcții, comerț, servicii, agricultură și turism, dar și pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii, mari și foarte mari. Așadar, aceste firme sunt selectate atât după criteriul reprezentativității, cât și al competitivității, întrucât nu numai că au bonitate și nu au datorii, dar toate aceste companii sunt firme de top, în sensul propriu al cuvântului, care au obținut, în timp, diplome, distincții și trofee în cadrul unor gale ale excelenței atât la nivel local – Topul Firmelor Prahovene, cât și național – Topul Național al Firmelor, sau internațional.

– Cum vedeţi evoluţia mediului de afaceri prahovean în următoarea perioadă?

– Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să privim la ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă în acest domeniu. Astfel, ghidându-ne după concluziile diverselor studii și barometre economice care iau pulsul mediului de afaceri din România, constatăm că aproape jumătate dintre manageri sunt neîncrezători în privința evoluției economiei românești în următoarea perioadă. Îngrijorarea acestora este alimentată de incertitudinile fiscale și legislative, de caracterul nesustenabil al creșterii economice bazate pe consum și de presiunile inflaționiste.

În privința județului Prahova și a evoluției mediului sau de afaceri, îndrăznesc să fiu optimist, iar motivele sunt bine întemeiate, pentru că, în peisajul economiei naționale, Prahova este, la momentul actual, unul dintre județele fruntașe. Această poziție – a treia – după valoarea Produsului Intern Brut (9,2 miliarde Euro, în 2018) a menţinut-o constant în ultimii ani. În aceste condiții, consider că nu e hazardat să estimăm că și în 2020 economia prahoveană va continua să fie una dintre primele la nivel național. Chiar și așa, problemele ultimilor ani, legate de deficitul de forță de muncă, vor continua să se perpetueze, poate chiar să se adâncească. Atragerea de investiții străine va continua să fie o provocare, după ce, în ultimii ani, acestea au cunoscut o temporizare. Per ansamblu, însă, investițiile străine implementate în Prahova, în ultimii 30 ani, se cifrează la 2,4 miliarde Euro, iar, astfel, județul nostru ocupă, la nivel național, un meritoriu loc 3 după București-Ilfov și Timiș. Am încrederea că evoluția economică va fi una favorabilă și în anul 2020, păstrându-se cel puțin creșterea economică de 3,5 % din 2019.

– În acest context, ce poate face instituţia camerală pe care o conduceţi pentru o mai bună vizibilitate a mediului de afaceri prahovean în plan naţional, cât și peste hotare?

– Întreaga activitate a CCI Prahova este orientată și desfășurată în scopul susținerii companiilor prahovene, pe toate planurile – de la înființare, promovare, informare, reprezentare, asigurarea cadrului pentru realizarea de contacte de afaceri cu companii autohtone sau străine, instruire – prin furnizarea de programe de formare profesională. În primul rând, sprijinim dezvoltarea mediului de afaceri prahovean prin înființarea de noi firme, bine orientate, cu un plan de afaceri solid. Astfel, numai în ultimul an, în cadrul celor trei proiecte de start-up pe care le derulăm în regiunea Sud-Muntenia, în județul Prahova am înființat 81 de firme noi, din domeniile IT, educație, servicii publicitare, producție de mobilă, alimentație publică, construcții-amenajări, distribuție – dintr-un total de 184 firme înființate în întreagă regiune.Pentru toate firmele care funcționează în județul Prahova și cu prioritate pentru firmele membre, asigurăm reprezentarea, CCI Prahova fiind puntea de legătură cu autoritățile locale și centrale, cu precădere pentru aspectele care pot constitui inițiative legislative, cu impact economic. Susținem dezvoltarea mediului de afaceri prahovean și asigurăm cadrul necesar pentru realizarea de contacte de afaceri cu companii autohtone sau străine printr-o activitate susținută atât în sfera relațiilor externe și a cooperării internaționale, cât și prin activitatea de organizare de seminarii, conferințe, work-shop-uri. De asemenea, foarte importante sunt relațiile parafate prin acordurile de colaborare pe care CCI Prahova le încheie cu Camere de Comerț și Industrie din străinătate, precum şi cu alte organizații omologe.