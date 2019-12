„Radiografia” mesei de Crăciun

• Salata de boeuf – in principiu nu ar trebui să constituie o problemă, pentru că reprezintă o combinaţie de carne şi legume fierte, însă prin adăugarea de maioneză devine un preparat foarte bogat în calorii şi relativ indigest, potrivit doctor info.ro Soluţia ar fi să folosim cât mai puţin maioneza, iar aceasta să fie light. Se poate merge şi pe o variantă „ultra-light”, în care nu se foloseşte deloc maioneză, ci suc de lămâie. Atenţie şi la cantitatea de cartofi – mai bine punem mai mult morcov sau castravete murat.

• Piftia din carne de porc – nu e un preparat foarte gras, ba din contră, se poate spune că e mai curând un produs preponderent proteic. Adaosul de usturoi îl poate face mai greu de suportat pentru cei cu probleme de digestie.

• Sarmalele – păcatul principal al sarmalelor este grăsimea din compoziţia lor, atât cea din carnea folosită, cât şi cea adăugată (slănină, eventual smântână). Preparatul final este bogat în calorii şi greu de digerat. Ar trebui să ne limităm la 2-3 bucăţi şi mai multă varză lângă. O soluţie ar fi să folosim carne slaba, din pui sau curcan.

• Preparatele din carne de porc – friptură, cârnaţi, lebăr, tobă – în principiu sunt preparate grase şi greu de digerat, aşa că ar trebui consumate în cantităţi limitate şi în combinaţie cu legume proaspete.

• Cozonacul – deşi foarte gustos, este foarte concentrat caloric, fiind o combinaţie de zaharuri şi grăsime, deci o adevărată bombă calorică. Este de preferat să îl consumăm cu măsură, de ordinul a 1-2 felii pe zi.

Hai noroc, la un pahar de vin fiert!

Pe lângă gustul său bun, vinul roşu este recunoscut pentru beneficiile pe care le aduce sănătăţii consumatorilor moderaţi. Cercetătorii europeni au descoperit că persoanele care consumă mai mult de două pahare de vin roșu pe zi manifestă cu 44% mai puţine răceli decât cei care se abţin de la consumul de vin roşu, potrivit alegesanatos.ro. S-a dovedit că acesta are proprietăți antiinflamatorii, ceea ce ajută la menţinerea sănătăţii fizice generale din moment ce multe boli şi maladii sunt atribuite inflamaţiilor.

Vinul roşu poate preveni debutul şi progresia aterosclerozei, care se declanşează atunci când vasele de sânge încep să-şi piardă abilitatea de relaxare. Alcoolul şi polifenolii din vin favorizează menţinerea sănătăţii vaselor de sânge, prin promovarea formării de oxid nitric. Aceasta are un rol foarte important în reglarea tonusului vascular.

Există dovezi ale unor efecte favorabile ale vinului roşu asupra presiunii sangvine. Astfel, două pahare de vin roşu sorbite în timpul mesei scad presiunea arterială la persoanele afectate de hipertensiune.

Vinul roşu conţine vitamine şi minerale. Potasiul ajută la reglarea ritmului cardiac, ajută în sinteza acidului proteic şi nucleic, la producerea de energie şi convertirea zahărului din sânge în glicogen. Fosforul ajută la transformarea mâncării în energie, ajută funcţia renală, metabolismul, multiplicarea celulară şi susţine contracţiile musculare ale inimii.

De reţinut, însă, că pot exista, în anumite condiţii, şi unele efecte negative asupra organismului.

Persoanele care consumă vinul roşu în cantităţi mai mari decât cele recomandate pot experimenta efecte opuse. De asemenea, cei care suferă de următoarele afecţiuni ar trebui să evite consumul de vin roşu: cei care prezintă un nivel ridicat de trigliceride, cei care suferă de migrene, persoanele care încearcă să slăbească şi femeile gravide.

Bomboanele din brad ascund… E-uri din belşug

Bomboanele de sezon, ambalate frumos, ascund nu doar spiritul sărbătorilor, ci şi circa 50-70% zahăr şi numeroase E-uri, potrivit AMPress, care preia informaţii prezentate de adevărul.ro

Bomboanele pentru Pomul de Crăciun, deşi festive şi delicioase, pot fi periculoase pentru sănătate, întrucât mare parte din sortimentele de pe piaţă conţin 50% sau chiar mai mult zahăr per 100 grame, dar şi aditivi alimentari (E-uri).

Cel puţin, asta arată studiu realizat recent de către Asociaţia Naţională de Protecţia Consumatorilor – InfoCons, care a analizat 26 de sortimente de bomboane cu ciocolată, de tip praline, produse în România, Polonia şi Ungaria şi vândute în diferite supermarket-uri din ţară.

Din sortimentele analizate, jumătate ne pot îmbolnăvi din cauza ingredientelor conţinute. Preşedintele InfoCons, Sorin Mierlea arată că este util să citim eticheta şi să alegem dulciuri care nu au zahăr ca prim ingredient pe etichetă.

Concret, studiul a analizat sortimente de bomboane pentru pomul de Crăciun comercializate de către Auchan, Kandia Dulce, Aquaris Veritas, ABK Sales şi EMIBA Kft şi a descoperit că jumătate dintre produse au cantităţi de zahăr variind între 47,1g şi 70,3g per 100g. Totodată, bomboanele au şi aditivi alimentari, fiind găsite 9 tipuri diferite de E-uri. Astfel, peste jumătate din sortimentele de bomboane de pom analizate conţin aditivul E476, care are rol de stabilizator şi emulgator şi care nu este permis în alimente destinate sugarilor şi copiilor mici; opt sortimente conţin aditivul E1103 (sucroză), iar şapte au în componenţa lor aditivul E202 (conservant), care poate provoca reacţii alergice şi nu este indicat pentru copii.

Apoi, unele sortimente conţin E330 (acid citric), care provoacă reacţii adverse precum afecţiuni ale cavităţii bucale (afte), apariţia cariilor la copii şi adolescenţi, iritarea mucoaselor sistemului digestiv şi iritarea sistemului respirator, se arată în precizările InfoCons.