Cupa Suporterilor, Peluza Latină, întrecere caritabilă ajunsă la a treia ediție, și-a atins scopul, 10 centre de plasament – având peste 450 de copii în grijă și 8 familii nevoiașe – primind daruri specifice perioadei sărbătorilor, strânse în urma acțiunii fanilor petroliști.

Un turneu de fotbal, câteva momente artistice, o tombolă – mai mulți parteneri răspunzând prezent – în care s-au licitat inclusiv 3 tricouri ale jucătorilor petroliști Marinescu, Hamza și Arnăutu, toate au fost ”parte” a unui eveniment caritabil care, de la an la an, are propria sa identitate. Turneul de la Sala ”Leonard Doroftei” a arătat unitatea de care fanii petroliști sunt capabili, forța grupului, Peluza Latină reușind să facă din această acțiune caritabilă un element al identității ”lupilor galbeni”.