România are cea mai ridicată rată a mortalității din cauze tratabile dintre țările UE, arată raportul anual „Starea Sănătății în Uniunea Europeană”, publicat ieri de Comisia Europeană. În ceea ce privește mortalitatea din cauze prevenibile, România ocupă locul al patrulea în UE la cel mai mare număr de cazuri, după Lituania, Letonia și Ungaria. România are și una dintre cele mai scăzute speranțe de viață din Uniunea Europeană – în timp ce media UE este de 80,9 ani, în România, media speranței de viață este de 75,3 ani. Chiar dacă a crescut comparativ cu anul 2000, când speranța de viață în România era de 71,2%, ea rămâne, în țara noastră, una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană.

Numeroase decese ar putea fi evitate printr-o mai bună prevenție și prin tratament, însă România are un număr foarte mare de decese atât din cauze tratabile, cât și prevenibile, arată raportul „Starea Sănătății în Uniunea Europeană”.

Țara noastră are cel mai mare număr de decese din cauze tratabile din Uniunea Europeană. Principalele cauze sunt bolile de inimă, accident vascular cerebral, pneumonia și cancerul colorectal. Acest rezultat reflectă provocările considerabile cu care se confruntă sistemul de sănătate din România.

În ceea ce privește decesele care pot fi prevenite, la care România ocupă locul al patrulea în Uniunea Europeană, principalele cauze sunt bolile ischemice ale inimii, cancerul la plămâni, precum și decesele cauzate de consumul de alcool și de accidente.

Eforturile pentru îmbunătățirea prevenției au avut până acum un succes limitat în România, iar principalii factori care afectează sănătatea românilor sunt obiceiurile alimentare nesănătoase, fumatul, consum de alcool și nivelurile scăzute de educaţie fizică.

Aceste rezultate reflectă provocările considerabile cu care se confruntă sistemul de sănătate din România în a furniza tratament adecvat în timp util, se arată în raportul „Starea Sănătății în Uniunea Europeană”.