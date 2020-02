F. T.

“Cred – şi nu cred, chiar sunt sigur – că nu aş mai avea linişte dacă aş privi un suflet cum se stinge, aşteptând un ordin să-i curm chinurile. Înseamnă că nu aş fi om. Am convingerea că atât eu, cât şi colegii mei din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Prahova, nu am privit vreo vieţuitoare – fie ea mistreţ, urs, vulpe – ca pe un animal, în sensul peiorativ al cuvântului. Repet, sunt suflete şi nu trebuie lăsate să se chinuie”.

Cuvintele de mai sus aparţin şefului IJJ Prahova, colonel Liviu Coman, spuse în contextul nefericit în care un urs a fost lăsat, în urmă cu trei zile, între localităţile Praid şi Sovata, din judeţul Harghita, să agonizeze 18 ore, revoltând opinia publică…

Aceleaşi cuvinte ale colonelului Coman au şi acoperire, nu sunt vorbe goale: numai de la începutul acestui an, jandarmii prahoveni au tranchilizat 14 animale sălbatice. Şi tot de la începutul anului şi până în prezent, angajaţii IJJ Prahova au intervenit în aproape 300 de situaţii în care urşii au coborât în oraşe. Toate acestea, evident, pentru a proteja cetăţenii – în special din oraşele Buşteni, Comarnic, Sinaia, dar şi la Slănic, şi Cheia, precum şi în alte localităţi de pe Valea Prahovei sau Valea Doftanei – care, panicaţi, au sunat la “112”.

Colonelul Liviu Coman ne-a spus că, la o adică, ar încălca un ordin pentru a nu lăsa un suflet să se chinuie. Nu este cazul de aşa ceva.

Nu, fiindcă are un parteneriat de colaborarea cu Administraţia Parcului “Constantin Stere” Bucov. Nu, fiindcă ţine legătura permanent cu autorităţile locale, fie ele Instituția Prefectului, Consiliul Judeţean Prahova sau primăria din orice localitate pe raza căreia ar putea avea loc un astfel de eveniment.

Şi iarăşi nu, fiindcă în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean sunt şase angajaţi specializaţi în domeniul veterinar.

Şi, cum viaţa este o afacere de probe, să amintim că, în luna mai, a anului curent, jandarmii prahoveni au intervenit în Homorâciu, alături de reprezentaţi ai Primăriei Izvoarele, pentru a elibera un urs prins într-un laţ. Ursul a fost tranchilizat și apoi relocat în zona Pietrele Slănicului.

O altă intervenţie a avut loc la sfârșitul lunii iunie a acestui an, în localitatea Schiuleşti, unde un urs a rămas imobilizat în gardul unei grădini.

“Poziția în care era imobilizat făcea aproape imposibilă tranchilizarea acestuia deoarece s-ar fi putut sufoca, având în vedere că se afla pe marginea unei râpe. S-a reușit totuși prinderea lui de picioare cu două corzi până când lațul a fost desfăcut de la gât”, se preciza, la vremea respectivă, într-un comunicat al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Prahova.

Şi exemplele pot continua. Reamintim că 14 tranchilizări de animale sălbatice şi aproape 300 de intervenţii ale jandarmilor (prin folosirea semnalelor acustice şi luminoase) s-au înregistrat de la începutul acestui an.

Rămâne, într-adevăr, cum a spus colonelul Liviu Coman: „Nu aş fi om dacă aş lăsa un suflet să se chinuie sub privirea mea”.

Pe de altă parte însă, să nu uităm că sus-amintitele sute de intervenţii şi tranchilizări au avut, în primul rând, rolul de a apăra vieţile oamenilor.

Vieţi care nu o dată au fost puse în pericol, urşii coborând nu doar la drumul mare, ci intrând chiar şi în curţile oamenilor…