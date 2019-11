Circa 300 de iubitori ai trapului au fost prezenţi pe Hipodromul Ploieşti, pentru a urmări o nouă Reuniune hipică oficială, ce a avut în program şase curse interesante, cu principal eveniment Premiul Tineretului – Fortuna Gold.

Cursa vedetă, având opt cai la start, i-a pus în dificultate chiar şi pe bookmakerii Casei Fortuna, cărora le-a fost greu să „vadă” un favorit cert. Cei opt trăpaşi au avut cote apropiate, iar la final s-a impus iapa Saya Best CD, condusă de Mihai Păun, cu ecart liniştitor în faţa următoarei clasate, Hermina VF. Festivitatea de premiere a fost oficiată de maestrul emerit al sportului, Titi Tudor.

În celelalte curse ale zilei s-au impus Big Red Girl (Premiul Poiana, în care doar un singur cal – cel învingător – a reuşit să ducă întrecerea la bun sfârşit!!!), Hera Yamm (Premiul Palicar), Glasgow du Cyflo (Premiul Percutor), Speedy Nobel (Premiul Perjar) şi Fine Boko (Premiul Potir, cursă de viteză, cu plecare autostar, în care timpul cu care s-a câştigat a fost foarte bun, de 1min. 17 secunde 5 zecimi secunde pe kilometru).

Chiar înaintea principalei curse a zilei, spectatorii s-au putut delecta cu o scurtă demonstraţie oferită de sportivii secţiei de karate a Clubului Sportiv Municipal Ploieşti, pregătiţi de Liviu şi Ileana Apostol. Cei prezenţi în tribune i-au putut vedea „în acţiune” pe câţiva dintre sportivii care au adus medalii clubului în ultima perioadă, precum Mihaela Ciuranu, Sorana Frâncu şi Emanuela Irimia (campioane naţionale şi europene, în iunie, la Piteşti), Alexandra Lajoş (proaspăt medaliată cu aur la Campionatele Mondiale de săptămâna trecută, din Germania), Dragoş Hriţcu, Alexandru Nicolae şi Rafael Nicodim (campioni naţionali şi europeni în acest an), Dragoş Dumitru (deţinătorul a 4 medalii la CM din Germania), Eduard Dobre (câştigător a 3 medalii la Sindelfingen) şi Sorin Niţă (dublu medaliat la aceeaşi competiţie din Germania).

Următoarea reuniune hipică oficială va avea loc sâmbătă, 16 noiembrie, luându-se decizia comprimării calendarului competiţional şi a devansării celor două reuniuni care mai erau programate în acest an, pentru ca reuniunile să se desfăşoare pe o vreme cât mai prielnică. Drept urmare, la finalul săptămânii va avea loc un nou eveniment pe Hipodromul Ploieşti, cu Premiul de Toamnă, o alergare semiclasică rezervată cailor de 3 ani şi mai în vârstă, “cap de afiş”.