Valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulţi şi doi copii pentru luna septembrie 2019 este de 6.954 lei pe lună, în creştere cu 2,8% faţă de aceeaşi lună din 2018, când era de 6.762 lei, se arată într-un comunicat al Fundaţiei Friedrich Ebert Stifung, publicat pe site-ul propriu şi preluat de Agerpres.

Pentru o familie de doi adulţi şi un copil, valoarea coşului minim este de 5.918 lei pe lună, pentru o familie de doi adulţi fără copii este de 4.383 lei pe lună, iar pentru o persoană adultă singură, de 2.684 lei pe lună.

Conform cercetării, la capitolul cheltuieli, în coşul minim de consum, cei mai mulţi bani se alocă pentru locuinţă, respectiv 1.822 lei pe lună, în creştere cu 2,3% faţă de septembrie 2018, pentru alimentaţie, circa 1.459 lei (+3,8%) şi pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte – 670 de lei (+2,9% faţă de septembrie 2018). Cercetarea arată că românii alocă cei mai puţini bani pentru îngrijirea sănătăţii, respectiv 111 lei (plus 3,6% faţă de anul trecut). Fondul de economii în coşul de consum este stabilit la 632 lei (+2,8%), iar recreerea şi vacanţă la 240 de lei (+ 2,5%). Potrivit sursei citate, în luna octombrie, Parlamentul României a adoptat o lege conform căruia coşul lunar pentru un trai minim decent reprezintă principalul element de fundamentare a salariului minim pe economie şi a politicilor salariale. Legea a fost trimisă spre promulgare preşedintelui Iohannis în data de 26 octombrie 2019, care are la dispoziţie un termen de 20 de zile de la primire pentru a o promulga.

„Promulgarea legii este esenţială pentru predictibilitatea politicilor salariale şi pentru asigurarea unui nivel de trai decent lucrătorilor. Reamintim că dincolo de dimensiunea sa socială, legea răspunde şi recomandărilor Comisiei Europene de a defini un mecanism transparent de stabilire a salariului minim”, se arată în comunicatul Fundaţiei.

Preşedintele Klaus Iohannis a trimis miercuri Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar.

Şeful statului arată că legea are ca obiect de reglementare înlocuirea conceptului de coş minim de consum lunar cu unul nou, respectiv cel de coş minim de consum pentru un trai decent, stabilirea structurii şi componentelor acestuia, precum şi a procedurii de actualizare a valorii sale. Iohannis indică faptul că prin această lege coşul minim de consum pentru un trai decent, conform structurii şi componentelor reglementate şi raportat la preţurile valabile în septembrie 2018, are valoarea de 6.762 lei/lună şi că valoarea acestuia se actualizează anual de către Institutul Naţional de Statistică şi se aprobă prin Hotărâre a Guvernului.

Fundaţia precizează că recalcularea valorii coşului s-a realizat în baza indicilor de preţuri comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică pentru luna septembrie 2019 raportat la luna septembrie 2019.

Datele s-au bazat pe cercetarea realizată la nivel naţional pentru fundamentarea unui coş minim de consum pentru un trai decent pentru populaţia României derulat în perioada iulie-septembrie 2018 de Syndex România şi Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, care a fost actualizat în septembrie 2019.