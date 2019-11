Fostul procuror Mircea Negulescu „Portocală” a fost pus sub acuzare de Parchetul General – Secţia de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ), potrivit ph-online.ro, care notează: „Vestea l-a lovit ca un trăsnet pe fostul «paraditor», care a sperat până în ultima clipă că va scăpa de acuzaţiile aduse odată cu schimbarea guvernului şi instalarea în funcţii a unor personaje care nu susţin lupta anticorupţie în rândul magistraţilor.

Dosarul în care a fost pus sub acuzare Negulescu este dosarul 427/P/2014 (se judecă la Tribunalul Prahova), deschis pe numele fostului deputat Vlad Cosma, având ca obiect o aşa-zisă evaziune fiscală săvârşită în campania electorală a USL din 2012.

Anchetatorii au stabilit că «Portocală» l-a acuzat pe nedrept pe Vlad Cosma, folosind probe falsificate, 3 martori protejaţi cu dublă identitate, rezultând că fostul procuror a săvârşit infracţiuni precum cercetare abuzivă, represiune nedreaptă şi influenţarea declaraţiilor.

Astfel, dosarul în care Negulescu este astăzi pus sub acuzare de Parchetul General – SIIJ este unul nou, întrucât pe masa anchetatorilor se mai regăsesc şi alte dosare ce-l vizează atât pe «Portocală» cât şi pe Lucian Onea, fostul şef al DNA Ploieşti şi alţi procurori şi poliţisti judiciari de la Unitatea Haules”.