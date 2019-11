În premieră, există posibilitatea prelungirii exercitării votului şi după ora 21.00

După o campanie electorală atipică, în contextul în care cei care îşi doresc să obţină prima funcţie în stat nu au apărut în cadrul niciunei dezbateri de confruntare a ideilor şi a platformelor lor electorale, fiecare în parte preferând întâlnirile cu propriii susţinători sau potenţiali votanţi, astăzi se pune punct celor 30 de zile în care cei 14 candidaţi la alegerile prezidenţiale au avut prilejul să spună de ce merită să fie votaţi. Mâine, electoratul este chemat la urne, fiind pentru prima dată când românii din afara graniţelor au la dispoziţie trei zile pentru a-şi exercita votul, respectiv de ieri până duminică, existând şi posibilitatea de prelungire a orei de vot, adică până la ora 23:59, pentru alegătorii care se află la sediul secției de votare la ora 21:00, precum și pentru cei care se află la rând în afara sediului secției de votare. De altfel, în premieră, posibilitatea prelungirii intervalului orar până la ora 23.59, în cazurile menţionate anterior, va fi valabilă şi în secţiile de votare din România.

Ieri, Autoritatea Electorală Permanentă a anunţat, după efectuarea tuturor actualizărilor în bazele de date, care este şi situația numărului de alegători valabil pentru alegerile prezidențiale din data de 10 noiembrie, la urne fiind aşteptaţi peste 18 milioane de români. În Prahova sunt peste 650.000 de cetăţeni cu drept de vot, cei mai mulţi – aproape 190.000 – având buletin de Ploieşti. La nivel de judeţ sunt însă şi opt comune unde numărul alegătorilor este sub 1000 de persoane, cei mai puţini – 390 de votanţi – fiind la Jugureni. Legat de activităţile de organizare a scrutinului de mâine, notăm că ieri a avut loc procesul de ridicare de la Palatul Administrativ din Ploieşti, de către reprezentanţii celor 104 unităţi administrativ-teritoriale din judeţ, a sacilor cu buletine de vot şi a celorlalte materiale necesare exercitării votului, care vor ajunge astăzi în cele 623 de secţii de votare amenajate pentru alegerile prezidenţiale.

Unde se poate vota

Mandatul Președintelui României este de 5 ani, fiind declarat ales candidatul care a întrunit, în primul tur de scrutin, care va avea loc mâine, majoritatea de voturi ale alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente. În cazul în care niciunul dintre candidaţi nu întruneşte majoritatea de voturi se organizează al doilea tur de scrutin în data de 24 noiembrie 2019, la care vor participa numai primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea numărului de voturi obţinute în primul tur. La alegeri au dreptul să voteze cetăţenii români care au 18 ani împliniți până în ziua alegerilor inclusiv şi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, nu au drept de vot debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie, şi nici persoanele condamnate la pierderea drepturilor electorale, prin hotărâre judecătorească definitivă. În ceea ce priveşte exercitarea opţiunilor electorale, după caz, regulile sunt următoarele: •în cazul în care se află în unitatea administrativ-teritorială unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, alegătorul poate vota numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi are domiciliul ori reşedinţa, conform legii; •în cazul în care se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, alegătorul poate vota la orice secţie de votare din cadrul acesteia; •în cazul în care îndeplineşte funcţia de membru al biroului electoral al secţiei de votare sau de operator de calculator al biroului electoral al secţiei de votare ori asigură menţinerea ordinii, votează la secţia de votare unde îşi desfăşoară activitatea.

Secţiile de votare vor putea fi deschise şi până cel mult la ora 23,59!

Potrivit Îndrumarului alegătorilor din România şi străinătate, elaborat de către Autoritatea Electorală Permamentă, în ţară, pentru primul tur al scrutinului, votarea începe pe data de 10 noiembrie la ora 7,00 și se încheie la ora 21, 00. Însă, având în vedere că pentru românii din afara ţării s-a decis că aceştia îşi pot exercita votul pe perioada a trei zile, în premieră s-a stabilit că pentru toate secţiile de votare există şi posibilitatea ca uşile secţiilor de votare să rămâne deschide şi după ora standard – 21.00. “Alegătorii care la ora 21,00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul de vot până cel mult la ora 23,59”, se arată în documentul menţionat. Alegătorii votează cu un act de identitate valabil, emis de statul român, respectiv: cartea de identitate; cartea electronică de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate; paşaportul diplomatic; paşaportul diplomatic electronic; paşaportul de serviciu; paşaportul de serviciu electronic; paşaportul simplu; paşaportul simplu electronic; paşaportul simplu temporar; titlul de călătorie; carnetul de serviciu militar. Paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar şi titlul de călătorie pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de către cetăţenii români care votează în străinătate sau de cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care votează în România. Când ajung în secţia de votare, alegătorii îşi prezintă actele de identitate operatorilor de calculator, care preiau şi introduc datele personale ale alegătorilor în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal (SIMPV), conform hotărârii Autorităţii Electorale Permanente. SIMPV semnalează dacă: persoana care s-a prezentat la vot nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv; i s-a interzis exercitarea dreptului de vot; este sau nu arondat la secţia de votare respectivă; este omis din lista electorală permanentă; figurează că şi-a mai exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin. Alegătorii votează separat în cabine închise, aplicând ştampila cu menţiunea „VOTAT” înăuntrul patrulaterului care cuprinde numele candidatului pentru care optează. Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secţiei de votare sau al candidaţilor. Pot solicita urna specială și persoanele care în ziua votării se află în ţară şi care din cauza specificului activităţii pe care o desfăşoară nu se pot prezenta la secţia de votare. Pot solicita urna specială și persoanele reţinute, deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă sau persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu şi-au pierdut drepturile electorale. În această situație, procedura de exercitare a dreptului de vot este stabilită prin decizie a Biroului Electoral Central. În cazul în care într-un penitenciar se solicită exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale de mai mult de 400 de persoane aflate în detenţie, cererile de votare prin intermediul urnei speciale pot fi depuse, cel mai târziu în preziua votării, la mai multe secţii de votare din localitatea în care se află penitenciarul, stabilite prin decizie a biroului electoral judeţean. Cererile de votare prin intermediul urnei speciale formulate de persoanele cu drept de vot internate în spitale pot fi depuse, cel mai târziu în preziua votării, la mai multe secţii de votare din localitatea în care se află spitalul, stabilite prin decizie a biroului electoral judeţean. De la caz la caz, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice, suspendarea fiind anunţată prin afişare la uşa sediului secţiei de votare imediat ce s-a produs evenimentul. În timpul suspendării nu poate părăsi sala de votare mai mult de jumătate din numărul membrilor biroului electoral al secţiei de votare, în acelaşi timp, aşa cum candidaţii şi persoanele acreditate care asistă la votare nu pot fi obligate să părăsească sala de votare în acest timp.