Nu este de mirare că magazinele online raportează de la an la an creșteri de zeci de procente, în condițiile în care în România există tot mai multe conexiuni de internet, fix și mobil. În plus, demn de menționat este faptul că din numerele totale, capătă proporții tot mai mari conexiunile de mare viteză – fibră optică și respectiv 4G.

Conform datelor pe 2018 publicate de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), numărul conexiunilor la internet fix în România a ajuns la 5,1 milioane, cu 7% creștere față de anul precedent. Au crescut cu 16% conexiunile la internet fix de foarte mare viteză, de cel puțin 100Mbps, în condițiile în care operatorii au făcut upgrade-uri și au instalat noi rețele. Drept consecință, la finalul anului trecut se consemnau conexiuni de mare viteză în proporție de 69% din total, o valoare impresionantă în raport cu situația din alte țări europene, chiar și dintre cele dezvoltate, unde viteza conexiunilor de internet este semnificativ mai redusă.

Cei de la ANCOM au semnalat în același timp faptul că pe parcursul anului 2019 traficul mediu prin internet fix a fost de 25 GB / lună / locuitor, o creștere de 15%. Rata de penetrare a internetului fix a fost de 74% în mediul urban și de 46% în mediul rural. Interesant este că decalajul urban – rural se reduce în continuare, populația de la sate recuperând an de an din distanța față de avansul tehnologiei în mediul urban.

Conexiunilor fixe la internet (care generează trafic însemnat) li se adaugă conexiunile mobile, cu numere absolut impresionante: 10,1 milioane de conexiuni 4G (creștere de 27%), la care se adaugă conexiuni 3G, până la totalul de 17,2 milioane. Pe lângă aceste conexiuni care permit internet mobil de mare viteză, mai există și conexiuni mobile de viteză redusă care reprezintă aproximativ 10% din total. În ansamblu, vorbim de 19,9 milioane de conexiuni la internet mobil în România în anul 2018. Traficul lunar pe locuitor s-a dublat pentru al doilea an consecutiv, ajungând la 2,6 GB.

În acest context, orice afacere trebuie să înțeleagă apetitul major al românilor pentru mediul online și să se adapteze la mersul lucrurilor. Altfel spus, investițiile în prezența online trebuie să fie tot mai solide, pentru că potențialul de venituri și profit este major. Analizând trendul utilimilor ani, este de așteptat ca și în 2019 și 2020 să existe avansuri însemnate, mai ales că în prezent se lansează (momentan în teste) conexiunile mobile 5G.

Având conexiuni la internet de mare viteză și dispozitive tot mai performante, utilizatorii de internet își doresc ca orice website pe care îl vizitează să se încarce instant, oricând. Implicit, este nevoie de găzduire web de înaltă calitate, de la provideri capabili să ofere uptime garantat peste 99,9% și viteze de încărcare foarte mari în orice moment. Cu fibră optică și 4G / 5G, logistica este în avantajul utilizatorilor. Mai departe, furnizorii de produse și servicii online trebuie să profite de context și să investească pentru a putea crește la rândul lor nivelul de calitate. Piața românească online mai are loc de creștere ani la rând, iar partea cea mai bună este că până și IMM-urile se pot dezvolta ușor folosind resursele actuale.