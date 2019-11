Parchetul General – Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție a dat publicității, oficial, noile măsuri care au fost luate împotriva fostului procuror Mircea Negulescu, mai cunoscut drept “Portocală”.

Prin intermediul a două comunicate de presă, Ministerul Public prezintă astăzi cauzele în care continuă cercetările împotriva lui Negulescu, atât de pe vremea când acesta era procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, dar și când a fost detașat la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești.

În primul comunicat se arată următoarele: “La data de 13 noiembrie 2019, procurorii Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un fost procuror (eliberat din funcție în cursul anului 2019 ca urmare a aplicării sancțiunii disciplinare a excluderii din magistratură), sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

Favorizarea făptuitorului, prev. de art. 269 alin. 1 din Codul penal. În fapt s-a reținut că, în calitate de procuror de caz în cadrul D.N.A. – Serviciul Teritorial Ploiești, a dispus clasarea cauzei sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de cumpărare de influență și dare de mită față de trei persoane, reținând ca și cauză de nepedepsire formularea de către aceste persoane a unor denunțuri, deși ar fi avut cunoștință de împrejurarea că denunțurile nu ar fi fost date din proprie inițiativă. Influențarea declarațiilor (șase fapte), prev. de art. 272 alin. 1 din Codul penal. În fapt s-a reținut că, în calitate de procuror de caz în cadrul D.N.A. – Serviciul Teritorial Ploiești, ar fi determinat și ar fi încercat să determine șase persoane, prin constrângere și acțiuni cu efect vădit intimidant, pentru a da declarații mincinoase într-un dosar în care era cercetat un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sinaia. Cercetare abuzivă, prev. de art. 280 alin. 2 din Codul penal. În fapt s-a reținut că, în calitate de procuror de caz în cadrul D.N.A. – Serviciul Teritorial Ploiești, ar fi ticluit declarațiile a patru martori denunțători, consemnându-le contrar realității și în condițiile în care ar fi fost date sub exercitarea de presiuni. Represiune nedreaptă (trei acte materiale în formă continuată), prev. de art. 283 alin. 1 din Codul penal. În fapt s-a reținut că, în calitate de procuror de caz în cadrul D.N.A. – Serviciul Teritorial Ploiești, a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, a dispus măsura controlului judiciar și ulterior trimiterea în judecată a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sinaia, deși ar fi cunoscut că acesta este nevinovat, corelativ modalității neloiale de administrare a probatoriului constând în ticluirea unor acte de sesizare și declarații de martori. Participație improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare (patru acte materiale în formă continuată), prev. de art. 52 alin. 3 din Codul penal rap. la art. 268 alin. 2 cu aplic. art. 35 din Codul penal. În fapt s-a reținut că, în calitate de procuror de caz în cadrul D.N.A. – Serviciul Teritorial Ploiești ar fi determinat prin amenințări și acțiuni cu caracter vădit intimidant patru persoane de a formula denunțuri mincinoase cu privire la săvârșirea de infracțiuni de trafic de influență și luare de mită de către un procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sinaia. Lipsire de libertate în mod ilegal (două fapte), prev. de art. 205 alin. 1 din Codul penal. În fapt s-a reținut că, în calitate de procuror de caz în cadrul D.N.A. – Serviciul Teritorial Ploiești, ar fi întreprins acțiuni de deținere împotriva voinței lor față de doi martori, timp de mai multe ore, perioadă în care ar fi exercitat presiuni pentru a obține denunțuri și declarații împotriva unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sinaia.

De asemenea, la data de 13 noiembrie 2019 procurorii Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o altă persoană, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de mărturie mincinoasă (două acte materiale în formă continuată), prev. de art. 273 alin. 1 cu aplicarea art. 35 din Codul penal, pentru declarații date în fața judecătorilor Înaltei Curți de Casație și Justiție.

În ziua de 13 noiembrie 2019, suspecților le-a fost adusă la cunoștință calitatea, la sediul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție”.

Inculpat într-un nou dosar penal

A doua cauză la care fac referire reprezentanții Parchetului General îl vizează pe Mircea Negulescu, în fosta sa calitate de procuror de caz într-un dosar al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. SIIJ a anunțat, oficia, tot astăzi, punerea în mișcare a acțiunii penale față de Negulescu pentru cercetare abuzivă, influențarea declarațiilor martorilor și participație improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare sub modalitatea instigării în formă continuată. În acest caz, se arată în comunicatul de presă: “La data de 13 noiembrie 2019, procurorii Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un fost procuror (eliberat din funcție în cursul anului 2019 ca urmare a aplicării sancțiunii disciplinare a excluderii din magistratură), sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de cercetare abuzivă, prev. de art. 280 alin. 1 și 2 din Codul penal, patru infracțiuni de influențarea declarațiilor martorilor, prev. de art. 272 alin. 1 din Codul penal și participație improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare sub modalitatea instigării în formă continuată, prev. de art. 52 alin. 3 în referire la art. 268 alin. 2 rap. la art. 47 din Codul penal și art. 35 alin. 1 din Codul penal, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal privind concursul de infracțiuni.

În fapt, în urma probatoriului administrat s-a reținut că inculpatul, în calitate de procuror de caz într-un dosar al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, ar fi realizat acțiuni de determinare prin constrângere morală asupra a patru persoane, trei dintre acestea fiind audiate atât cu identitate protejată cât și cu identitate reală, ar fi produs și ticluit probe nereale în scopul de a dovedi existența unor fapte de evaziune fiscală și coruperea alegătorilor și ar fi procedat la ticluirea de probe nereale, constând în atribuirea de identități protejate unor persoane cu scopul ca acestea să formuleze declarații mincinoase de natură a atrage răspunderea penală a unei persoane nevinovate pentru fapte imaginare.

În ziua de 13 noiembrie 2019, fostului procuror i-a fost adusă la cunoștință calitatea de inculpat, la sediul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție”.

În ambele cazuri, se precizează că efectuarea urmăririi penale reprezintă o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.