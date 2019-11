La finalul celor 9 etape desfășurate în acest sezon, printre care o rundă a avut loc, ca de obicei, şi la Sinaia, Campionatul Național de Viteză în Coastă Dunlop 2019 și-a desemnat campionii.

La un an de la revenire, Mihai Leu a câștigat Categoria I, dedicată automobilelor de producție, în timp ce Lucien Hora, întors după aproape cinci ani, a devenit campionul Categoriei II, unde au concurat exclusiv automobilele de competiție.

Clasamentele finale ale sezonului 2019 s-au calculat după sistemul N-2, acolo unde N este numărul total de etape, iar 2 reprezintă cele mai slabe punctaje înregistrate la două etape, aici incluzând și neparticiparea. Un total de 156 de piloți au luat startul în ediția 2019 a Campionatului Național de Viteză în Coastă Dunlop, dintre care 75 la Categoria I și 81 la Categoria II.

Cu cinci titluri consecutive câștigate între 2010 și 2014, după care a urmat o pauză forțată de cinci ani, Lucien Hora s-a întors în forță, împreună cu monopostul Lola. În 2019, la 22 de ani de la debutul său în această disciplină, Hora a avut o singură sincopă, la ultima etapă, atunci când a ratat podiumul din cauza unei probleme tehnice chiar în startul celei de-a doua manșe de concurs.

Titlul îl avea însă asigurat încă de la Câmpulung Muscel, atunci când a bifat o victorie clară, Hora adjudecându-şi victoria şi la Trofeul Sinaia, etapă disputată în luna iulie. Cu un total de 161 de puncte, pilotul reșițean i-a devansat pe Emil Nestor (134 de puncte) și Lucian Răduț (87 de puncte).

La Categoria I, Mihai Leu, la al doilea an de la întoarcerea în motorsport, și-a asigurat titlul de campion încă de la etapa de pe Transalpina, încheind sezonul cu un total de 168 de puncte, printre victoriile din acest sezon ale fostului campion mondial de box numărându-se şi cea de la etapa din Sinaia.

Poziția secundă a clasamentului general de la Categoria I a fost ocupată de Călin Manițiu, cu 123 de puncte, în timp ce al treilea la finalul acestui sezon s-a situat Eduard Cozma, cu 110 puncte.

În ceea ce privește clasamentul pe grupe, cea mai disputată a fost și în acest an cea de la E2, fosta H, acolo unde Bogdan Cuzma a ieșit învingător, Lucian Răduț încheind al doilea, iar Costi Stratnic – al treilea.

La categoria A, Ciprian Ciobotaru avea deja titlul în buzunar încă din antepenultima etapă, diferența dintre el și următorul clasat, Horia Gheorghe, fiind de 105 puncte. Pe locul 3 s-a situat Istvan Soos.

Vicecampionul Categoriei I, Călin Manițiu, a înregistrat o victorie clară în Grupa N, cu maximum de puncte – 210. Pe locul 2 a încheiat Alexandru Mitroi, cu 143 de puncte, iar al treilea s-a clasat Octavian Ciovică, cu 140 de puncte.

Mihai Leu şi-a adjudecat victoria finală şi la categoria GT, în vreme ce Emil Nestor s-a impus la CN/E2.

La categoria Istorice, Cătălin Cedric Ghigea și-a asigurat încă un titlu național, iar Mihai Barbu Alexandrescu a devenit primul campion Dacia Revival.

La debutanți, Radu Benea a bifat o victorie clară în actuala ediție de campionat, iar la categoria Două Roți Motrice victoria i-a revenit lui Andrei Șerban.

În clasamentul pe echipe, CB Rally Vest a înregistrat o victorie clară, încheind anul cu 7 victorii din 9 posibile. Cu un total de 573,5 puncte, echipa bănățeană le-a întrecut pe Rally Dream Team (403,5p) și Auto Speed Team (296p).