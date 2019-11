Jale mare şi ani grei de puşcărie pentru paraditori

Site-ul max-media.ro a publicat Lista oficială a dosarelor false instrumentate de reprezentanţii de „vârf” ai „unităţii de elită” de la DNA Ploieşti- Mircea Negulescu şi Lucian Onea.

Iată textul integral: ”Ce urmează să vedeţi nu sunt rechizitorii cu acuzaţii aduse vreunui grup de proxeneţi sau mafioţi italieni, ci lista cu nenorocirile pe care grupul infracţional organizat Onea-Portocală – gaşca de la DNA Ploieşti le-au săvârşit în anii în care s-au aflat la butoanele unităţii “Haules”.

Sunt acuzaţii pe care instanţele de judecată le aduc tuturor celor care au contribuit la procesul de “paradire” brevetat de Lucian Onea şi pus în practică de subalternii săi, dintre care îi enumerăm pe Mircea Negulescu “Portocală”, Alfred Savu, Giluela Deaconu, Gabriela Florea etc.

Vorbim despre zeci de dosare deschise din răzbunare, pentru a închide sau a deschide afaceri în judeţ, pentru a şantaja politicieni sau oameni de afaceri sau, pur şi simplu, pentru a distruge vieţi şi cariere din motive puerile, aşa cum a recunoscut chiar fostul procuror “Portocală”: “pentru că m-a înjurat de mamă!”.

Cel mai grav lucru care poate fi extras din documentele de mai jos îl reprezintă faptul că “paraditorii” Onea&Negulescu s-au folosit de puterea conferită de funcţie pentru a nenoroci alţi colegi procurori, judecători, dar şi poliţişti, medici şi alte persoane cu reputaţia, până atunci, nepătată.

Lista dosarelor false pentru care Parchetul General îi acuză pe “paraditorii” de la Haules:

* Dosarul 427/p/2014 – deschis în baza probelor false şi a declaraţiilor mincinoase de martori sub acoperire pe numele lui Vlad Cosma.

* Dosarul 183/p/2013 – celebrul dosar care îi viza pe Mircea şi Vlad Cosma, dar şi pe angajaţi ai CJ Prahova. Dosarul a fost preluat de Onea şi Giluela Deaconu de la Mircea Negulescu şi a fost lucrat pe probe ticluite (celebrul “stick de memorie” etc). Se judecă la ÎCCJ.

* Dosarul 465/p/2013 – deschis de procurorul “Portocală” pe numele unor persoane fizice, pe care le-a acuzat de evaziune fiscală, în lipsă de probe. Dosarul a avut la bază denunţuri date sub presiune şi probe măsluite. Se judecă la Tribunalul Prahova.

* Dosar 994/42/2015 – Deschis pe numele Andreei Cosma, lucrat de Alfred Savu sub atenta supraveghere a lui Lucian Onea. Dosarul a fost folosit de Negulescu pentru a o şantaja pe Cosma şi a obţine favoruri sexuale. Se judecă la ÎCCJ.

* Dosarul 308/P/2015 – Deschis pe numele lui Sebastian Ghiţă-Tudose-Viorel Dosaru-Aurelian Mihăilă-Emanuel Saghel – dosar lucrat de gaşca Onea-Răileanu-Negulescu, bazat pe denunţuri false. Acuzaţiile au fost respinse de judecători, iar toate victimele procurorilor de la Ploieşti au fost achitate pe fond la ÎCCJ.

* Dosar 190/P/2015 – Deschis pe numele lui Cristinel Toader – Celebrul dosar pe care Portocală i l-a deschis lui Toader “dintr-un fetiş”. Fostul şef al Poliţiei Locale Ploieşti a depus plângere pe numele lui Negulescu, pe care l-a acuzat de influențarea declarațiilor, compromiterea intereselor justiției, cercetare abuzivă, represiune nedreaptă, purtare abuzivă și constituire de grup infracțional organizat. Se judecă la Tribunalul Prahova.

* Dosar 218/p/2014 – Dosarul HidroPrahova, lucrat de Onea şi Giluela Deaconu, în care s-au ataşat probe false, precum tabelul cu alegători din Republica Moldova. Netrimis în judecată.

* Dosar 47338/3/2016 – Cerasela Răileanu a lucrat, alături de Onea, dosarul Anei Maria Pătru, existând indicii că procurorii au atribuit indentităţi fictive unor persoane care aveau şi o altă calitate în cauză. Secţia penală a Tribunalului Bucureşti i-a obligat pe procurorii Lucian Onea şi Cerasela Răileanu de la „unitatea de elită” DNA Ploieşti să desecretizeze lista martorilor cu identitate protejată folosiţi în dosarul Anei Maria Pătru.

* Dosarul tigăilor deschis pe numele lui Daniel Savu şi

Sebastian Ghiţă – dosar prezentat şi în spaţiul public, unde există înregistrări audio în care 5 martori protejaţi erau puşi să mintă simultan în biroul lui Savu Alfred.

* Dosarul Siveco 110/P/2016 al DNA Ploieşti care a fost preluat sub nr 249/P/2018 de către DNA Bucureşti. Procurorii Onea şi Răileanu sunt acuzaţi că au constituit un grup infracţional organizat folosindu-se de Irina Socol şi Tiberiu Urdăreanu pentru a inventa declaraţii false la adresa lui Sebastian Ghiţă.

* Dosarul Ponta-Blair-Ghiţă – Dosarul despre care se ştie că a fost bazat pe denunţurile redactate chiar de procurorii Savu şi Negulescu, existând şi o înregistrare care dovedeşte acest lucru.”