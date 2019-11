Luiza Rădulescu Pintilie

Iubitorii de film, pasionaţii de istorie, cei a căror biografie de familie se „intersectează” dureros şi „pe viu” cu momente ale istoriei recente, cei care vor să înţeleagă de ce anumite lecţii ale istoriei nu trebuie uitate şi, mai ales, nu trebuie repetate, au cu toţii motive să-şi găsească un loc în sala în care, la Ploieşti, va avea loc, luni, 11 noiembrie, prezentarea filmului „Între Chin şi Amin” – primul care abordează tragicul „Experiment Piteşti”, al reeducării din puşcăriile comuniste.

Proiecţia la Ploieşti, la Cinema City (Ploieşti Shopping City), cu începere de la ora 18,00, a filmului fenomen al anului, aşa cum este considerat, precum şi prezenţa regizorului Toma Enache şi a actorilor din rolurile principale – Constantin Cotimanis şi Kira Hagi – nu ar fi fost posibile fără implicarea şi susţinerea financiară a firmei BES România Ploieşti, a directorului general al acesteia, Martha Maria Mocanu, lângă care s-au alăturat societatea Conpet şi donaţiile făcute de membri ai Clubului Rotary Ploieşti. Un demers de apreciat care continuă într-un fel „destinul” acestei pelicule cinematografice realizate integrale din fonduri private ! Un demers care e, de fapt, un prim pas pe un drum care se anunţă de succes, dovadă aprecierea de care se bucură acest film încă de la lansarea lui. Nu întâmplător, de la Ploieşti va pleca, tot la iniţiativa statornicei susţinătoare a artei şi culturii care se dovedeşte a fi Martha Maria Mocanu , propunerea- făcută, în numele oficial al Clubului Rotary Ploieşti,a cărui membră este- ca filmul să fie înscris în cursa pentru obţinerea prestigiosului premiu Oscar. Ar fi un triumf sub bolta luminoasă a celei de-a şaptea artă, dar ar fi şi un triumf al aducerii la lumină, la un nivel atât de înalt, a unor momente „negre” dramatic de reale ale istoriei, care trebuie cunoscute tocmai pentru că fac şi mai strălucitoare acele caractere unice şi puternice!

Şi, nu în ultimul rând, un demers care confirmă ceea ce însuşi regizorul Toma Enache a declarat: „Am considerat că a venit momentul ca realitatea brutală a Fenomenului Piteşti, despre care nu s-a putut vorbi timp de zeci de ani şi care a adus suferinţe inimaginabile unui număr semnificativ de oameni, să fie spusă în sfârşit cu voce tare, printr-un film artistic. Aşa se face că am decis să investesc toată energia şi economiile mele în acest film”.Această „voce tare” va putea fi auzită şi mai ales ascultată de toţi aceia care vor fi în sală, la întâlnirea cu filmul şi cu aceia care îi dau viaţă. Şi dacă mai au nevoie de un argument, îl adăugăm pe cel înscris chiar pe zidul închisorii de la Piteşti: ”În perioada 1945-1964, în această clădire a fost puşcăria de deţinuţi politici anticomunişti. Aici s-a aplicat pentru prima dată în lume la 6 decembrie 1949 „Experimentul Piteşti – Reeducare prin tortură” care apoi s-a extins şi la alte puşcării de deţinuţi politici din România, până la sfârşitul anului 1952. Prin experiment au trecut mii de tineri (n.a. – documentele oficiale vorbesc unele despre aproximativ 1000 de persoane, altele despre nu mai puţin de 5000 de persoane ,precum şi despre cel mai mare şi cel mai agresiv program de spălare a creierului prin tortură din blocul de Est) din care aproape o sută au murit în tortură, iar ceilalţi au rămas cu grave traume fizice şi psihice”.

Şi cum fiecare imagine spune mai mult decât o mie de cuvinte, cu siguranţă privitorii vor găsi multe de „citit” în fiecare cadru al tulburătoarei poveşti de viaţă prinsă între… chin şi amin! Mai adăugăm doar că tot ceea ce se anunţă a fi cu adevărat un eveniment are şi o încărcătură de altruism şi generozitate, în sensul că o parte a încasărilor va fi donată către Centrul de plasament „Sfântul Andrei” din Ploieşti, pentru dotarea unui cabinet medical.