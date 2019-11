Luiza Rădulescu Pintilie

Deodată cu cei peste 1700 de elevi şi cei peste 100 de dascăli care se aşază astăzi în băncile şi la catedrele prestigiosului colegiu ploieştean „Ion Luca Caragiale”, simbolic sunt parcurse şi cele 155 de trepte urcate în timp, în istoria acestui templu al învăţământului şi educaţiei, de generaţii şi generaţii care au dobândit aici lumina şi iubirea de carte.

Actualul Colegiu Naţional „I. L. Caragiale” Ploiesti îşi recunoaşte originile în fiinţarea Gimnaziului de Băieţi din Ploieşti, care şi-a deschis cursurile la 3/15 noiembrie 1864, în localul Şcolii Primare de Băieţi nr. 1 şi până pe 16 noiembrie 2019 se desfăşoară aici un amplu program aniversar, deschis cu un moment înălţător dedicat ocrotitorilor spirituali ai şcolii – Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel – al căror nume a fost purtat oficial din august 1866 până în 1952, când cu prilejul marcării centenarului naşterii dramaturgului Ion Luca Caragiale numele a devenit cel de astăzi. De altfel, sunt mulţi aceia care încă şi astăzi păstrează întipărită în minte vechea denumire a colegiului şi, chiar cunoscând-o bine pe cea oficială de acum, denumesc şcoala devenită simbol al Ploieştiului cu numele de cândva. Sluja de Te Deum şi de sfinţire a Icoanelor Sfinţilor Petru şi Pavel, aflate în Holul de onoare al colegiului, a fost oficiată de Preasfinţitul Timotei Prahoveanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, şi e interesantă alăturarea, întru spirit, sub bolta de deschidere a acestui impunător edificiu, a binecuvântării şi sfinţeniei cu exemplul înălţător al celor 27 de nume de foşti şi actuali academicieni care au absolvit această şcoală, înscrise în marmura pietrei, mărturie a luminii şi iubirii de carte pe care le-au onorat, prin devenirea lor, în chip atât de înalt.

Fiecare dintre momentele înscrise pe mai departe în programul aniversar anunţă încărcătura de profunzime, de emoţie, de legătură între ceea ce a fost, ceea ce este şi ceea ce, aparţinând viitorului, îşi deschide deja drumul, numărul mare şi diversitatea activităţilor iniţiate definind complexitatea procesului educaţional, cultural-artistic, istoric, ştiinţific asumat astfel încât să fie cu adevărat „aprinderea unui foc, nu umplerea unui vas” pentru fiecare dintre elevii care se aşază în băncile acestei şcoli.

Nu întâmplător aceeaşi primă zi a sărbătoririi celor 155 de ani de existenţă a şcolii a fost statornicită şi sub semnul unui univers – „Biblioteca noastră, casă a cărţilor” – care defineşte această instituţie şi misiunea ei, nu mai puţin de 90000 de volume regăsindu-se în valorosul fond de carte pe care îl au la dispoziţie elevii şi profesorii. Ieri au fost programate alte două intersante manifestări – lansarea filmului „Palatul cu două nume”, cu participarea regizorului Florin Negoescu şi a ing. Constantin Ilie şi cunoaşterea unor elemente din biografia scriitorului Ion Luca Caragiale prin intermediul jocurilor matematice. Astăzi sunt programate „Ziua absolvenţilor” şi „Ziua părinţilor”, dar şi o vizită la Muzeul „Nichita Stănescu”, iar mâine, sub genericul „ Şi ei au fost elevii şcolii”, va fi prezentată biografia unor personalităţi ale culturii care şi-au dobândit pregătirea şcolară în această instituţie de învăţământ. Iată şi alte activităţi cuprinse în acelaşi program aniversar: lansarea site-ului de prezentare 3D a liceului, prezentarea spectacolului „Cântăreaţa cheală” (text – Eugen Ionescu, regie – Petre Gabriel), o incursiune monografică – de la Liceul Sfinţii Petru şi Pavel, Palatul Şcoalelor Comerciale la Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”, „Ziua porţilor deschise”, meci aniversar de baschet, între echipele colegiilor ploieştene „I. L. Caragiale” şi „A. I. Cuza” şi întâlnirea cu marele maestru internaţional de şah Florin Gheorghiu. Inaugurarea Muzeului Colegiului Naţional „I. L. Caragiale”, lansarea Revistei „Curierul liceului” şi a unui caiet aniversar, precum şi Spectacolul omagial „155 de ani de performanţă, tradiţie şi excelenţă” care va avea loc sâmbătă, 16 noiembrie, cu începere de la ora 10,00, în Sala Europa a Palatului Administrativ, marcând închiderea acestui amplu program aniversar, vor deveni, la rându-le, tot atâtea momente de simbolică legătură între generaţiile de elevi şi de dascăli, transferată într-o simbolică… matricolă de apartenenţă la o lume a unei şcoli ce a generat şi continuă să genereze o stare de spirit care are forţa să treacă dincolo de timp şi să rămână pe viaţă. A aparţine comunităţii celor care au absolvit acest colegiu rămâne un blazon invocat de fiecare dată cu mândrie şi cu recunoştinţă. Însăşi profesoara Carmen Veronica Băjenaru, actual director al colegiului, s-a aflat în băncile acestui colegiu, urmată fiind de fiica sa, şi cu mare emoţie ne spunea câteva dintre gândurile încercate în acest moment aniversar: „Este o mare onoare pentru mine să fiu director al Colegiului Național „I. L. Caragiale” în acest an omagial. Istoria acestei școli este una extraordinară şi ne obligă să fim cel puţin la fel de buni ca înaintașii noștri. Îi doresc liceului nostru mulți ani de acum încolo, iar colegilor și elevilor să fie sănătoși și să facă performanță în activitatea lor. La mulți ani!”.