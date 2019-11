Italia este pe cale să devină prima țară din lume în care studiul schimbării climatice este obligatoriu în școli, potrivit anunțului făcut de ministrul Educației, scrie Telegraph, citat de Hotnews.

Sub o nouă lege, toate școlile de stat vor trebui să aloce în jur de o oră pe săptămână pentru sustenabilitate și chestiuni legate de schimbare climatică, începând cu anul școlar următor, a transmis Lorenzo Fioramonti. Acest lucru ar presupune în jur de 33 de ore pentru studii climatice pe an. „Acesta este un nou model de educație civică centrat pe dezvoltarea sustenabilă și schimbarea climatică”, a spus ministrul celor de la Telegraph. „Este un nou subiect care va fi predat din clasa I până în clasa a XIII-a, între vârstele 6-19 ani.”

Programa va fi bazată pe cele 17 obiective de dezvoltare sustenabilă ONU, inclusiv cele legate de felul în care indivizii pot trăi într-un mod mai sustenabil, cum pot combate poluarea oceanelor și cum pot aborda problema sărăciei și a nedreptății sociale. „Italia va fi prima țară din lume care va adopta acest cadru”, a declarat Fioramonti. „Există țări ca Bhutna, care se concentrează pe fericire și bunăstare în locul PIB-ului, însă aceasta este prima dată când o țară a preluat agenda ONU și a transformat-o într-un model de învățare”, a adăugat ministrul, care este membru al Mișcării Cinci Stele, aflată în coaliție cu partidul Democrat de centru-stânga.

El a fost numit ministru al Educației acum două luni, când noua coaliție a fost formată, în urma căderii guvernului anterior. În septembrie, când milioane de copii din lume au luat parte la marșurile Fridays for Future, ministrul a atras critici, spunând că elevilor italieni ar trebui să li se permită să lipsească în ziua respectivă de la școală. Fioramonti a declarat că este încrezător că această coaliție politică nouă va dura pe toată perioada stabilită pentru guvernare, însă chiar dacă lucrurile nu vor fi așa, el susține că inițiativa sa va supraviețui. „Legea a trecut. Așa că, cu excepția unui nou guvern care chiar urăște această lege și o distruge, ea va fi implementată. Ea merge dincolo de acest guvern.”