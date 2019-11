N.Dumitrescu

Autorităţile locale, mai ales cele din mediul urban, păstrează tradiţia ca Ziua Naţională a României – 1 Decembrie – să fie marcată cu fast, din program, pe lângă defilare şi retragere cu torţe, nelipsind nici tradiţionala fasole cu cârnaţi. Astfel, astăzi, Biblioteca Județeană ”Nicolae Iorga” va marca Ziua Națională a Romaniei cu un simpozion, avându-i ca invitați pe col. (r) Constantin Chiper -vicepreședinte al Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria ”București și pe col. (r) Dumitru Codiță – președintele Asociației Române de Drept Umanitar – Prahova. La Ploieşti, manifestările de 1 Decembrie vor avea loc în faţa Catedralei “Sf. Ioan Botezătorul”, sosirea persoanelor oficiale – autorităţi locale, veterani de război, parlamentari de Prahova, cadre militare active, în rezervă și retragere – urmând să aibă loc începând cu ora 11.00, când se va intona Imnul de Stat al României și se va desfășura ceremonialul salutului drapelului de luptă. Ulterior, se va oficia o ceremonie religioasă, urmată de alocuțiuni ale oficialităților, după care vor avea loc depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori, la Catedrala “Sfântul Ioan Botezătorul”. Ploieştenii prezenţi la eveniment se vor putea bucura însă şi de tradiționala paradă militară, când trupele însoțite de tehnica militară vor defila, conform planului stabilit de Garnizoana Ploiești. Nu în ultimul rând, şi în acest an, din programul manifestării nu va lipsi oferirea tradiţionalelor porţii de fasole cu cârnaţi, în Parcul Mihai Viteazul. Potrivit autorităţilor locale, în cadrul acţiunilor dedicate celebrării Zilei Naționale a României va fi inclusă și festivitatea de premiere a proiectului educațional “Caută eroii la tine acasă”, prilej cu care primarul municipiului Ploiești, Adrian Dobre, va acorda premiile municipalității câștigătorilor acestui concurs. Seara, de la ora 18.00, ploieștenii vor putea admira ceremonia militară de retragere cu torțe, care se va desfășura de la esplanada Palatului Administrativ spre Bulevardul Republicii, până spre zona monumentului domnitorului “Mihai Viteazul”. De precizat însă că organizarea manifestărilor menţionate va include şi restricţii de circulaţie. Astfel, în municipiul Ploiești, circulația rutieră va fi oprită pe tronsonul strada Take Ionescu – Parcul Mihai Viteazul (sensul giratoriu), în ziua de 30 noiembrie, în intervalul orar 09.00-11.00, pentru repetițiile necesare desfășurării paradei militare, iar duminică, 1 Decembrie, traficul rutier se va opri, pe tronsonul amintit, între orele 10.00-13.30. Manifestări care vor celebra ziua de 1 Decembrie au fost anunţate şi în oraşele de pe Valea Prahovei. Astfel, la Buşteni, locuitorii sunt aşteptaţi, alături de autorităţile locale, la ora 13.30, la Monumentul “Ultima Grenadă” din faţa gării. Vor fi prezenţi, ca invitaţi, jandarmi din cadrul Centrului de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia, în program fiind inclusă şi parada militară a Vânătorilor de Munte din Predeal. La Sinaia, manifestările vor debuta de mâine. Astfel, sub genericul “Ziua României, 30 de ani de libertate”, la ora 11, 00, la muzeul oraşului va avea loc lansarea volumului “Străbunicul meu, Emil Racoviţă”, în intervalul orar 11.00- 16.00, la Casino Sinaia fiind programat Robo Maraton. Pe 1 Decembrie, în amfiteatrul Primăriei Sinaia, între orele 13.00-15.00, va avea loc un concert, invitaţi fiind Grigore Gherman şi Matilda Pascal Cojocăriţa. La ora 16.00, va începe ceremonia oficială dedicată Zilei Naţionale a României, precedată de o defilare, pe Bulevardul Carol I, şi depuneri de coroane la Cimitirul Eroilor, urmând ca seara, după 17.30, să aibă loc retragerea cu torţe a militarilor.

Şi autorităţile locale din Plopeni şi Vălenii de Munte vor organiza ceremonii, în ultimul caz în program fiind inclusă şi o paradă militară.