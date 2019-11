• Pentru anul 2020, cuantumul va rămâne pe loc, urmând să fie aplicată doar cota de inflaţie • Va fi introdusă şi plata prin intermediul telefonului mobil

N. Dumitrescu

Dacă, ieri, la dezbaterea publică organizată de autorităţile locale pe tema proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și a taxelor locale pentru anul 2020 ar fi participat mai mulţi ploieşteni, aceştia ar fi aflat că, atunci când îşi plătesc taxele şi impozitele locale pe bunurile pe care le au în proprietate – respectiv imobile, terenuri sau maşini – sunt privilegiaţi. Şi asta deoarece, la acest capitol, aşa cum a anunţat Simona Dolniceanu, directorul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti, în muncipiul reşedinţă al judeţului Prahova este înregistrat cel mai mic nivel din ţară. Mai mult, o altă facilitate de care se bucură ploieştenii este şi nivelul ridicat al bonificaţiei, de 10%, acordat contribuabililor persoane fizice şi juridice atunci când achită cu anticipaţie întreaga sumă datorată, în contextul în care în alte oraşe din ţară această reducere la plată fie este mult mai mică, fie nu este acordată deloc. În acest context, prezent la această dezbatere – care este obligatorie pentru municipalitate – primarul Adrian Dobre a anunţat că, în anul care urmează, 2020, impozitele și taxele locale nu vor suferi modificări, acestea urmând să fie indexate doar cu rata inflației în cuantum de 4,6 %, conform datelor statistice de specialitate, urmând ca să fie menţinute şi facilităţile fiscale de care au beneficiat ploieştenii anul acesta. De precizat însă că aleşii locali mai pot aduce diverse amendamente la forma iniţială a proiectului, documentul ce vizează stabilirea impozitelor și a taxelor locale pentru anul 2020 urmând să fie supus dezbaterii şi votului, în plen, luna viitoare. Mai trebuie adăugat faptul că, pentru anul viitor, pentru achitarea taxelor şi a impozitelor locale va fi introdusă şi plata cu ajutorul… telefonului mobil!

Pentru că nu au fost prea mulţi ploieşteni care au dorit să participe la dezbaterea de ieri – doar câteva zeci, o parte dintre aceştia fiind funcţionari publici – la invitaţia primarului Adrian Dobre, aceştia au putut să stea chiar la masa şi pe scaunele impozante pe care, de regulă, se aşază aleşii locali la şedinţele de consiliu. Astfel, cei prezenţi la sediul municipalităţii au putut afla, de la edil şi de la directorul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti, că taxele şi impozitele locale pentru anul viitor nu se vor majora, urmând să se aplice doar cota de inflaţie, de 4,6%. În acest context, directorul Simona Dolniceau a declarat că, practic, din anul 2016, când taxele şi impozitele locale s-au redus cu 10%, la Ploieşti cuantumul s-a menţinut, ceea ce a dus ca, din punct de vedere statistic, să fie cele mai mici din ţară. „ Şi pentru anul 2020, pentru plata integrală cu anticipaţie a impozitelor, până la data de 31 martie, contribuabilii – persoane fizice şi juridice, vor beneficia de o reducere de 10%, în cazul impozitelor pe clădiri, teren şi mijloace de transport. Fac menţiunea că, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, Consiliul Local poate acorda o bonificaţie de până la 10% contribuabililor care îşi achită integral, cu anticipaţie, debitele pe care le datorează. Şi în acest caz, al acordării bonificaţiei, ploieştenii sunt privilegiaţi, deoarece în alte localităţi această reducere fie este mai mică fie nu există deloc”, a menţionat directorul SPFL Ploieşti. De asemenea, legat de facilităţi, s-a făcut precizarea că, şi pentru anul viitor, s-a propus, în cazul persoanelor fizice, scutirea de la plata impozitului pe clădire şi a impozitului/taxei pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare nete sunt mai mici sau egale cu 650 de lei, inclusiv persoanele fără venituri, pentru clădirea folosită ca domiciliu şi terenul afarent acesteia, în suprafaţă de maximum 500 mp.

În ceea ce priveşte impozitul pe clădiri, s-a reamintit faptul că acesta este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. „În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la fiscul local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobîndirii şi datorează impozit pe clădire începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile se identifică valoarea impozabilă corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare. Valoarea impozabilă a clădirii, determinată, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează: cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani de la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului de referinţă; cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă”, se mai arată în proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și a taxelor locale pentru anul 2020, pentru care s-a organizat, ieri, la sediul Primăriei Ploieşti, dezbaterea publică. Pe de altă parte, subliniind faptul că ploieştenii preferă, în continuare, pentru achitarea impozitelor şi a taxelor, plata în numerar, la ghişeu, dar şi prin intermediul băncilor, directorul SPFL Ploieşti a mai anunţat că instituţia pe care o conduce are în lucru o nouă modalitate de plată. „Pentru anul 2020, avem în proiect implementarea unui sistem de plată a impozitelor şi a taxelor locale prin intermediul unei aplicaţii ce va putea fi instalată pe telefonul mobil, fapt ce va facilita foarte mult posibilitatea contribuabililor de a-şi achita datoriile la bugetul local”, a menţionat Simona Dolniceanu.