Au încurcat legitimaţiile!

Ultima etapă din competițiile județene a adus câteva evenimente, unele ciudate, cazul celor de la CS Mănești fiind ”cel mai cel”. Astfel, în deplasarea de la Progresul Puchenii Moșneni, oaspeții de la Mănești au ajuns la stadion la timp, dar când a fost vorba despre completarea rapoartelor de joc au constatat că legitimațiile prezentate erau altele decât cele de care aveau nevoie!

Am avut parte și de un incident violent, la propriu, în partida Arizona Zalhanaua – AS Mehedința scor 2-4, joc înterupt în minutul 80, când un jucător al echipei oaspete, eliminat de către arbitrul Ciprian Piciu, a fost ”tăbărât” de spectatorii echipei gazdă, fiind luat la bătaie, astfel că meciul a fost interupt, urmând ca rezultatul să fie ”omologat” la Comisia de Disciplină.

Autogol în secunda 5!

Tot în ultima etapă a “fotbalului mic” a avut loc şi unul dintre cele mai rapide autogoluri din istoria fotbalului, la chiar prima “minge jucată” a meciului dintre Iordăcheanu şi Prahova, undeva prin secunda 4-5, un fundaş al echipei gazdă reuşind “performanţa” de a-şi devia în proprie poartă, cu capul, mingea aruncată de la jumătatea terenului de adversar, centralul Ovidiu Oprea confirmând că.. “s-a marcat în câteva fracţiuni de secundă”!

Superliga B, etapa a 15-a

Real Rio Cocoșești – Avântul Tomșani 3-1

CS Ceptura – Voința Vărbilău 1-0

AS Starchiojd – Olimpia Cireșanu 1-1

Știința Albești – CSO Mizil 1-0

CS Scorțeni Bordeni – Unirea Teleajen 2-0

CSC Berceni – Intersport Filipeștii de Târg 6-0

Sportul Câmpina – CS Valea Doftanei 1-2

Rapia Ibrianu – Carpați Sinaia 2-3

Triumf Poiana Câmpina – Petrolul Ologeni 3-1

# Echipa M V E I GM GP P

1 CS Ceptura-CSO Băicoi 15 11 1 3 29 17 34p

2 Voinţa Vărbilău 15 10 3 2 41 10 33p

3 CSC Berceni 14 9 2 3 47 24 29p

4 CS Scorţeni Bordeni 15 9 2 4 37 19 29p

5 Unirea Teleajen Ploieşti 15 8 4 3 43 17 28p

6 AS Starchiojd 14 8 3 3 39 20 27p

7 Ştiinţa Albeşti 15 8 2 5 24 26 26p

8 Real Rio Cocoşeşti 15 7 1 7 31 22 22p

9 Olimpia Cireșanu 15 6 3 6 31 30 21p

10 Carpaţi MEFIN Sinaia 15 6 3 6 22 23 21p

11 Petrolul Ologeni 15 6 1 8 27 38 19p

12 AS Muntenii Câmpina 15 5 3 7 36 39 18p

13 Intersport Fil. de Târg 15 6 0 9 17 36 18p

14 CSO Mizil 15 4 3 8 26 21 15p

15 Sportul Câmpina 14 4 3 7 19 32 15p

16 CS Valea Doftanei 15 4 0 11 16 42 12p

17 Rapid Ibrianu 15 2 3 10 22 59 9p

18 Avântul Tomşani 14 1 1 12 10 42 4p

Liga B, Seria Nord, etapa a 12-a

Tineretul Gura Vitioarei – Voința Gornet 3-0

Măgura Slănic – Flacăra Mălăiești 3-0, neprezentare

Voința Măgurele – Gloria Vâlcănești 1-2

Avântul Bertea – Victoria Olteni 1-2

Progresul Aluniș – Brădetul Ștefești 0-6

Luceafărul Drajna – Tirana Homorâciu 1-3

Viitorul Cosminele – Voința Livadea 1-1

# Echipa M V E I GM GP P

1 Brădetul Ştefeşti 11 9 2 0 40 8 29p

2 Voinţa Livadea 12 7 4 1 35 14 25p

3 Voinţa Măgurele 12 7 2 3 31 14 23p

4 Viitorul Cosminele 12 6 3 3 26 20 21p

5 Gloria Vâlcăneşti 11 6 2 3 31 16 20p

6 Tineretul Gura Vitioarei 12 6 2 4 36 27 20p

7 Voinţa 2009 Gornet 12 5 4 3 33 27 19p

8 Luceafărul Drajna 12 6 1 5 27 23 19p

9 Victoria Olteni 12 3 3 6 19 27 12p

10 Progresul Aluniş 12 4 0 8 21 39 12p

11 CSO Măgura Slănic 11 3 1 7 18 26 10p

12 Tirana Homorâciu 11 3 0 8 17 42 9p

13 Avântul Bertea 11 2 0 9 13 30 6p

14 Flacăra Mălăieşti 11 2 0 9 14 48 6p

Liga B, Seria Sud, etapa a 12-a

Viitorul Predești – AS Gorgota 1-2

CS Mănești Băltița – Spicul Poienarii Rali 7-2

Progresul Puchenii Moșneni – CS Mănești, nedisputat

CS Blejoi II – Energia Pietroșani 2-1

AS Tg. Vechi Stăncești – Viitorul Puchenii Mari 0-4

CS Șirna Tăriceni – Unirea Cocorăștii Colț 0-5

Unirea Lipănești – Viitorul Poienarii Burchii 2-6

# Echipa M V E I GM GP P

1 Unirea Cocorăştii Colţ 12 10 1 1 47 17 31p

2 CS Măneşti 2013 Băltiţa 12 8 3 1 47 18 27p

3 CS Blejoi 2 12 8 2 2 40 23 26p

4 Viitorul Poienarii Burchii 12 8 1 3 36 25 25p

5 AS Tg. Vechi Stăncești 12 6 3 3 28 20 21p

6 Energia Pietroşani 12 6 2 4 28 21 20p

7 AS Gorgota 12 6 2 4 25 24 20p

8 Viitorul Predeşti 12 5 1 6 21 23 16p

9 Unirea Tricolor Lipăneşti 12 3 2 7 23 31 11p

10 Prog. Puchenii Moşneni 11 2 4 5 18 27 10p

11 Spicul Poienarii Rali 12 3 1 8 18 37 10p

12 CS Şirna Tăriceni 12 3 1 8 17 38 10p

13 Viitorul Puchenii Mari 12 2 1 9 16 22 7p

14 CS Măneşti 2013 11 1 0 10 13 51 3p

Liga B, Seria Est, etapa a 12-a

Podgoria Vadu Săpat – Steaua Sângeru 1-5

Progresul Bucov – Unirea Valea Dulce 7-0

AS Gherghița – Victoria Fântânele 3-0

CS Brazi – AS Pleașa 1-1

Olimpia Gornet Cricov – AS Podenii Vechi 9-4

Viitorul Ceptura – Progresul Boldești Grădiștea 1-2

Avântul Iordăcheanu – Prahova Ploiești 1-4

# Echipa M V E I GM GP P

1 AS Gherghiţa 12 10 2 0 36 17 32p

2 Progresul Bucov 12 9 2 1 38 13 29p

3 Avântul Iordăcheanu 11 7 2 2 20 15 23p

4 Victoria Fântânele 12 6 2 4 31 22 20p

5 Olimpia Gornet Cricov 12 6 1 5 30 26 19p

6 Prahova Ploieşti 12 6 0 6 32 23 18p

7 AS Pleaşa 12 5 2 5 26 21 17p

8 Steaua Sângeru 12 5 2 5 26 22 17p

9 Viitorul 2018 Ceptura 12 4 3 5 17 19 15p

10 Unirea Valea Dulce 12 3 2 7 16 26 11p

11 CS Brazi 11 2 4 5 11 18 10p

12 Podgoria Vadu Săpat 12 3 1 8 15 27 10p

13 AS Podenii Vechi 12 3 1 8 24 47 10p

14 Prog. Boldeşti Grădiştea 12 2 0 10 12 38 6p

Liga B, Seria Vest, etapa a 12-a

Prahova Tinosu – Avântul Măgureni 0-0

Olimpia Comarnic – Caraimanul Bușteni 1-1

Prahova Nedelea – Flacăra Filipeștii de Târg 1-1

CS Șotrile – Viitorul Țipărești 2-3

Viitorul Aricești – CS Cornu II 2-1

CS Brazi Popești – Stejarul Goruna 4-5

CS Șirna Varnița a stat.

# Echipa M V E I GM GP P

1 Viitorul Ariceștii Rahtivani 12 10 0 2 39 16 30p

2 CS Cornu 2 11 7 2 2 29 17 23p

3 Prahova Nedelea 11 7 2 2 31 20 23p

4 Olimpia Comarnic 11 6 2 3 35 15 20p

5 Avântul Măgureni 11 5 3 3 25 17 18p

6 Stejarul Goruna 11 5 3 3 22 21 18p

7 Prahova Tinosu 11 5 2 4 19 22 17p

8 Caraimanul Buşteni 11 4 1 6 11 17 13p

9 CS Şotrile 11 3 2 6 18 20 11p

10 Flacăra Filipeşti de Târg 11 3 2 6 17 23 11p

11 CS Șirna Varnița 11 3 0 8 17 34 9p

12 Viitorul Ţipăreşti 11 2 2 7 23 38 8p

13 CS Brazi Popeşti 11 1 1 9 14 40 4p

Liga C, Seria Mizil – Ploiești, etapa a 12-a

Viitorul Iordăcheanu – Unirea Lacul Turcului 3-3

Șoimii Apostolache – Voința Vadu Părului 2-4

Vulturul Zănoaga – Viitorul Fulga 4-6

Recolta Dumbrava – Viitorul Pantazi 3-5

AS Chiojdeanca – CSC Berceni II 3-0

AS Dârvari – Progresul Coșlegi 1-1

Rapid Sălciile a stat.

# Echipa M V E I GM GP P

1 Voinţa Vadu Părului 11 8 0 3 37 17 24p

2 Viitorul Iordăcheanu 12 7 3 2 27 14 24p

3 Rapid Sălciile 10 7 2 1 40 19 23p

4 Vulturul Zănoaga 10 7 2 1 34 18 23p

5 Viitorul Fulga 11 5 2 4 28 28 17p

6 Unirea Lacul Turcului 10 4 3 3 22 20 15p

7 AS Dârvari 11 4 2 5 29 35 14p

8 Progresul Coslegi 11 2 4 5 25 29 10p

9 AS Chiojdeanca 10 3 1 6 18 23 10p

10 Viitorul Pantazi 10 3 1 6 18 26 10p

11 Şoimii Apostolache 11 2 3 6 21 34 9p

12 Recolta Dumbrava 11 2 2 7 15 33 8p

13 CSC Berceni 2 10 2 1 7 11 29 7p

Liga C, Seria Câmpina, etapa a 12-a

Viitorul Provița de Sus – Unirea Brătești 1-0

Tricolor Coțofenești – Progresul Provița de Jos 6-4

AS Potigrafu – Steaua Mărgineni 3-2

AS Pușcași – CS Scorțeni Mislea 3-3

Arizona Zalhanaua – AS Mehedința 2-4, înterupt în minutul 80

AS Podenii Noi – Juventus Călinești 5-2

Prahova Tg. Vechi – AS Românești 2-2

# Echipa M V E I GM GP P

1 AS Româneşti 11 9 2 0 46 14 29p

2 Prahova Târgşorul Vechi 12 8 2 2 38 15 26p

3 AS Potigrafu 12 7 2 3 35 22 23p

4 AS Podenii Noi 12 7 1 4 33 19 22p

5 Arizona Zalhanaua 10 7 1 2 22 11 22p

6 Juventus Călineşti 11 5 2 4 24 18 17p

7 CS Scorţeni Mislea 11 5 1 5 25 26 16p

8 AS Mehedinţa 11 4 3 4 29 23 15p

9 Steaua Mărgineni 12 4 3 5 25 26 15p

10 Viitorul Proviţa de Sus 11 4 1 6 17 29 13p

11 Progresul Proviţa de Jos 12 4 1 7 28 42 13p

12 AS Puşcaşi 11 2 2 7 16 32 8p

13 Unirea Brăteşti 12 1 2 9 14 35 5p

14 Tricolor Coţofeneşti 12 1 1 10 14 54 4p