Echipa de baschet feminin de la CSM Ploieşti a găzduit al patrulea turneu stagional din Campionatul Naţional U14, sâmbătă, în Sala Sporturilor „Olimpia”.

Fetele pregătite de Loredana Munteanu şi Corina Savu au jucat în cadrul grupei B1 şi le-au avut ca adversare pe echipele Sportul Studenţesc Bucureşti şi ACS Dan Dacian Bucureşti. În primul meci, programat dimineaţă, CSM Ploieşti a trecut clar de „studente”, cu 91-44, echipă pe care şi ACS Dan Dacian a învins-o în a doua partidă a turneului, scor 72-27.

În meciul care a ţinut capul de afiş al etapei, CSM Ploieşti a arătat că se poate ridica la nivelul formaţiei ACS Dan Dacian, grupare cu victorii pe linie în acest sezon, însă a cedat la doar patru puncte diferenţă, scor 56-60.

Lotul echipei ploieştene a fost următorul: Karina Munteanu, Daria Iordăchescu, Agnes Zane, Andreea Dumitru, Daria Tănase, Ines Vârlan, Olivia Sandu, Ioana Savu, Alexia Dedu, Alexia Apostolache, Sabina Chirilă, Natalia Bărăscu, Bianca Gheorghe, Daria Trican şi Cristina Grigore.

După patru turnee, CSM Ploieşti are un bilanţ de şase victorii şi două înfrângeri, iar în acest an mai are de disputat doar două meciuri, la turneul cu numărul cinci, programat la începutul lunii decembrie, în care va întâlni formaţiile BC Slam Bucureşti şi ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe.