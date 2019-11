Activ Prahova Ploieşti – Dacia Mioveni 2012, astăzi, ora 16:00

Petre Apostol

Al doilea episod al sezonului dintre principalele pretendente la prima poziţie în Seria C a Diviziei A la handbal feminin – Activ Prahova Ploieşti şi Dacia Mioveni 2012 – se dispută în Sala „Olimpia”, în această seară, începând cu ora 16:00. Meciul contează pentru etapa a doua din returul al doilea al seriei.

În prima dispută dintre cele două formaţii, elevele antrenorilor Florin Ciupitu şi Nicolae Nimu au cedat pe terenul echipei din Mioveni, scor 16-20 (9-9), reprezentând singura înfrângere a ploieştencelor în această ediţie de campionat. În plus, „bufniţele” de la Activ au câştigat toate celelalte cinci partide disputate, fără mari probleme, astfel că se află pe locul secund în clasament, la trei puncte în urma liderului, CS Dacia Mioveni 2012, care are punctaj maxim după şase etape desfăşurate.

Echipa argeşeană – la care antrenor secund este ploieşteanul Daniel Gheorghe („principal” este Marius Dănuleţ) – se deplasează la Ploieşti după ce, duminică, a obţinut calificarea în 16-imile Cupei României, învingând, pe teren propriu, pe ASC Şc. 181 SSP Bucureşti, scor 42-20.

Activ Prahova Ploieşti revine în „Casa Bufniţelor” după aproape o lună de la precedentul meci oficial disputat pe teren propriu, jucătoarele pregătite de Ciupitu şi Nimu evoluând, în deplasare, cu CSM Târgu Jiu şi cu ACS Odorheiu Secuiesc, unde au bifat victorii clare, scor 32-20, respectiv 33-19.

Partida dintre Activ Prahova Ploieşti şi Dacia Mioveni 2012 va fi arbitrată de Adrian Manafu, din Bucureşti, şi de Daniel Pavel, din Buzău.

În cadrul etapei din Seria C, tot astăzi mai sunt programate partidele CSU Târgovişte – ACS Odorheiu Secuiesc (ora 10.30) şi CSM Târgu Jiu – Naţional Râmnicu Vâlcea (ora 11.00).

CSM Ploieşti joacă în Cupă

Mâine, de la ora 18:30, tot în Sala „Olimpia”, va veni rândul echipei masculine prahovene din eşalonul secund de handbal, CSM Ploieşti, să evolueze, însă elevii antrenorului Silviu Stănescu vor juca în Cupa României.

Ploieştenii vor întâlni, în 16-imile de finală, formaţia din primul eşalon valoric CSM Făgăraş.

Echipa prahoveană, formată în majoritate din juniori, nu a bifat niciun punct în actuala ediţie a Diviziei A, ocupând ultima poziţie.

De partea cealaltă, CSM Făgăraş se află pe penultima poziţie în Liga Naţională, cu o victorie şi o remiză trecute în cont.