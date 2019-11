CS Baloteşti – CS Blejoi 1-1 (0-1)

Stadion: Comunal. Spectatori: 100. Marcatori: Ov. Marin (90+3)/Ghinea (23)

CS Baloteşti: Iordan (68 Toilă) – Catrina, Neagu (79 Cercel), Flămânzeanu, Tȋrnacop – Stemate, Ov. Marin, M. Badea, Ionescu (68 Sereţeanu) – Greblea, Codruţ Anghel. Antrenor: Augustin Călin.

CS Blejoi: Ad. Gheorghe – Costin Anghel, Oprea, Bojoagă, Ghinea – Vl. Badea (79 Cl. Stoica), Ir. Dumitru (89 Năstase), Chişi (66 Ruptureanu) – Dogaru, Lambru, Iancu (70 Rudaru). Antrenor: Răzvan Vlad,

Avertismente: Flămânzeanu (62), Iordan (87)/Iancu (68), Lambru (90)

Eliminări: Catrina (88)

Arbitri: Vasile Buzea – Alexandru Palcău, Roxana Ivanov (toţi din Bucureşti)

Observatori: Laurenţiu Ionaşcu (Buzău) – pentru arbitri, Roxana Cernea (Bucureşti) – pentru joc.

Jucătorul meciului: Theodor Bojoagă (CS Blejoi)

Echipele prahovene de Liga a III-a – CS Blejoi, respectiv Astra 2 – au terminat și ultima etapă neînvinse, așa cum se întâmplă de runde bune, dar, de această dată, doar câte un egal în dreptul fiecăreia a fost bilanțul obținut. Blejoiul a remizat la Balotești, unde a pierdut victoria printre degete, elevii lui Răzvan Vlad fiind egalați în prelungiri (scor 1-1), Astra 2, la Cetate, unde a reușit doar un punct (scor 2-2), într-un meci în care formația din”9 Mai” a avut mari probleme de efectiv și, în plus, a rămas și fără autorul primului gol – Abdul Fatai ajungând direct la spital, după o lovitură în zona gâtului!

Revenind la meciul de la Balotești, disputat în mocirlă, la propriu, Blejoiul a scăpat șansa unei noi victorii, conducând cu 1-0, prin golul lui Ghinea, apoi, având un om în plus, pe final, un gol anulat al lui Ruptureanu, în min. 87, pentru ca, până la urmă, prahovenii să fie egalați in extremis, în minutul 3 al prelungirilor!

Rezulatele etapei a 11-a

Flacăra Moreni – Progresul Spartac 2-2

Andrei Iliescu (34), Iulian Drăgan (77) / Alexandru Oaie (17 – autogol), Ionuţ Tudorache (63)

FC Voluntari 2 – CSM Slatina 3-3

Vasile Mihai (30), Marian Vlada (50 – autogol), Vasile Mihai (58 – penalty) / Dorin Toma (22), Marian Vlada (54), George Cotigă (90)

Universitatea Craiova 2 – Vediţa Coloneşti 4-0

Carlos Fortes (7 – penalty), Octavian Popescu (31), Remus Trancă (82), Ionuţ Popescu (90+4)

CS Baloteşti – CS Blejoi 1-1

Ovidiu Marin (90+3) / Ştefan Ghinea (24)

Unirea Bascov – FC Pucioasa 4-2

Adrian Iamandi (37 – penalty, 55 – penalty), Alexandru Dumitrache (49), Sebastian Ivan (90+4) / Andrei Marmandiu (5, 7)

Olimpic Cetate Râşnov – SR Municipal Braşov 3-0

Flavius Staicu (10), Raul Drugă (22, 89)

Sporting Roşiori – CSM Alexandria 0-3

Mario Ioana (4), Marius Terci (27, 73)

Tractorul Cetate – AFC Astra 2 2-2

Au marcat pentru Astra: Abdul Fatai (31), Costel Avram (78)

Liga 3, Seria 3 M V E Î GOL. PCT A

1 Progresul Spartac 11 6 4 1 29-8 22 7

2 CSM Slatina 11 6 4 1 26-9 22 4

3 Univ. Craiova 2 11 6 3 2 24-12 21 3

4 Flacăra Moreni 11 6 2 3 20-14 20 2

5 CSM Alexandria 11 6 1 4 17-10 19 4

6 Olimpic Cetate 11 5 2 4 20-18 17 2

7 Vediţa Coloneşti 11 5 2 4 11-16 17 -1

8 Unirea Bascov 11 3 7 1 25-19 16 1

9 CS Blejoi 11 4 4 3 13-11 16 -2

10 FC Voluntari 2 11 4 2 5 26-30 14 -4

11 CS Baloteşti 11 3 2 6 14-21 11 -4

12 AFC Astra 2 11 2 4 5 16-15 10 -5

13 SR Mun. Braşov 11 2 4 5 10-19 10 -8

14 Tractorul Cetate 11 3 1 7 15-37 10 -5

15 FC Pucioasa 11 2 2 7 13-21 8 -10

16 Sporting Roşiori 11 2 2 7 7-26 8 -7