Petre Apostol

Echipa de handbal masculin CSM Ploieşti a evoluat, duminică seară, în Sala „Olimpia”, în 16-imile de finală ale Cupei României, întâlnind formaţia din primul eşalon valoric – CSM Făgăraş. Pentru elevii antrenorului Silviu Stănescu (în majoritate încă juniori, toţi având sub 19 ani) a reprezentat doar un schimb de experienţă într-o dispută cu jucători obişnuiţi cu meciurile din prima ligă a ţării, chiar şi diferenţa de gabarit între sportivii celor două echipe fiind vizibilă. Astfel că niciun moment nu s-a pus problema învingătoarei, CSM Făgăraş desprinzându-se încă din start la şase goluri diferenţă, scor 7-1. Din acel moment, antrenorul oaspeţilor, Raul Fotonea, a început să ruleze tot lotul avut la dispoziţie, ploieştenii reuşind să menţină un ecart sub zece goluri diferenţă în prima parte a jocului, la pauză înregistrându-se scorul de 18-9 pentru CSM Făgăraş.

În partea secundă, echipa vizitatoare s-a desprins, însă, şi la 15 goluri (11-26, minutul 44), dar în ultimul sfert de oră al meciului elevii lui Silviu Stănescu au reuşit să micşoreze ecartul, scorul final fiind 20-30.

Pentru CSM Ploieşti au jucat Mihăilescu, A. Cioc – P. Albu (5 goluri), Mirică (2), D. Rudai (2), A. Stănescu (2), N. Nicolae (2), A. Militaru (2), F. Mereu (2), R. Floarea (2), V. Bucuroiu (1), M. Chiranu, G. Paraschiv şi C. Neaţă.

De remarcat revenirea în Sala „Olimpia”, dar din postura de oaspeţi, a foştilor jucători de la CSM Ploieşti, acum sportivi de bază ai celor de la CSM Făgăraş: Emilian Turcu (3 goluri), Nicuşor Ungureanu (2 goluri – originar din Ploieşti, format la Gr. Şc. „1 Mai”, actuala secţie de handbal de la CSŞ Ploieşti), Tiberiu Constantinescu (2 goluri) şi Cosmin Capotă (1 gol).