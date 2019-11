N.D.

În luna noiembrie a acestui an, Corul Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești împlineşte un an de la înființare, perioadă în care a susținut numeroase concerte a capella și vocal-simfonice alături de orchestra filarmonicii.

Format la inițiativa directorului general al filarmonicii, Vlad Mateescu, ansamblul coral are ca scop principal susținerea concertelor și a evenimentelor vocal-simfonice pe care orchestra filarmonicii ploieştene le pune în scenă, dar şi în cadrul altor evenimente. De asemenea, un alt obiectiv este şi participarea la concursuri și festivaluri de profil, promovând astfel atât numele filarmonicii, cât și pe cel al orașului. Pe lângă lucrări vocal-simfonice din muzica universală, membrii acestui cor abordează repertorii diverse, inclusiv ale compozitorilor contemporani, incluzând și piese reinterpretate ale unor artiști și formații de renume internațional, combinând astfel stiluri care la o primă vedere pot părea total opuse. Dirijor al corului este Eduard Dinu, născut în anul 1992 în localitatea prahoveană Urleta, loc din care provine şi marele maestru Marin Constantin, fondator al Corului Naţional de Cameră „Madrigal”. În cariera sa dirijorală, Eduard Dinu a susținut numeroase concerte în țară, pe cele mai importante scene, a participat în calitate de dirijor al Corului Regal în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu”, unde a fost cel mai tânăr dirijor din ediția 2017, dar și în străinătate, de remarcat fiind şi un turneu în China, alături de Corul Ascendis, unde a susținut cinci concerte în orașele Beijing și Shanghai. Potrivit filarmonicii ploieştene, anul 2018 a reprezentat apogeul carierei sale, devenind dirijorul fondator al Corului Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești și realizând peste 35 de evenimente publice alături de cele două ansambluri pe care le dirijează, conducându-și propriul ansamblu (Ascendis Choir) către cel mai mare succes al unui ansamblu coral privat din acest an.