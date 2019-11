V. Stoica

Consiliul Județean Prahova a încheiat un nou contract de lucrări pentru construirea unui sediu pentru Școala Specială nr. 1 Ploiești, unitate de învățământ care și-a schimbat denumirea în Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1. După rezilierea contractului de lucrări încheiat într-o primă fază, reprezentanții autorității județene au parafat – în urma unei noi licitații – un nou contract cu o societate care va relua construirea clădirii destinate copiilor cu nevoi speciale.

Noua clădire ce va fi ridicată se află în apropierea imobilului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, aflat pe Șoseaua Vestului, pe o parte a unui teren care are peste 10.000 de metri pătrați.

Sălile de clasă vor fi concepute pentru câte 12 copii, la parter urmând să fie două clase I și alte două pentru clasa pregătitoare, respectiv pentru preșcolari. La etaj ar urma să fie compartimentat spațiul pentru nouă clase, tot pentru câte 12 copii, însă aici vor învăța elevii de clasele a II-a – a X-a. Copiii care învață în Școala Specială nr. 1 Ploiești au nevoi speciale, fiind diagnosticaţi cu afecțiuni din spectrul autist, schizofrenici, cu sindrom Down sau cu probleme locomotorii. În clădire vor fi realizate și săli de educație fizică, de terapie educațională, săli de mese, plus cabinete medicale specifice, vestiare și, bineînțeles, grupuri sanitare pentru profesori și pentru copii. Prin noul contract, care are o valoare de 5,75 milioane de lei, vor fi realizate lucrări de arhitectură, lucrări de rezistență, instalații electrice, termice, sanitare, ventilații, detecție semnalizare incendiu, hidranți, așa cum sunt prevăzute în caietul de sarcini al autorității contractante – Consiliul Județean Prahova, cât și în proiectul tehnic.