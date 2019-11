Consiliul Județean Prahova a depus spre finanțare proiectul destinat restaurării clădirii

Violeta Stoica

Reprezentanții Consiliului Județean Prahova au găsit soluția pentru restaurarea uneia dintre clădirile-simbol ale Ploieștiului – Casa Memorială Paul Constantinescu, imobil situat în zona centrală a orașului, dar aflată într-o stare de degradare avansată.

Astfel, a fost depus spre finanțare din fonduri norvegiene proiectul „Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului Casa compozitorului Paul Constantinescu, Ploiești”, care va primi fonduri prin Programul RO-CULTURA, parte integrantă a Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014 – 2021. Restaurarea și valorificarea casei memoriale a compozitorului prahovean Paul Constatinescu a fost estimată la circa 10,6 milioane de lei.

Președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, a declarat că a fost depus proiectul pentru obținerea finanțării din fonduri norvegiene din cauza închiderii axelor pe POR: “Am apelat la această variantă din cauza închiderii axelor de finanțare care ar fi permis intervenția asupra acestui monument istoric din Ploiești, prin Programul Operațional Regional. Nu ne-am dat bătuți, am căutat soluții pentru salvarea acestei clădiri simbolice și le-am și găsit, alături de specialiștii Consiliului Județean în accesarea fondurilor externe.

Suntem la primul proiect finanțat prin fonduri norvegiene pentru refacerea patrimoniului cultural. Avem astfel oportunitatea de a consolida clădirea monument istoric, degradată în prezent, și de a continua să promovăm, într-un imobil restaurat, creația compozitorului ploieștean Paul Constantinescu, unul dintre oamenii de cultură emblematici ai municipiului și județului nostru”.

Rolul partenerilor, respectiv ,,Fundația Culturală Remember Enescu” (București) și ,,International Voice of Justice – Europe” (Norvegia), va fi vizibil după încheierea etapelor de restaurare și consolidare ale obiectivului, când aceștia vor organiza și desfășura evenimente cultural-artistice complexe.