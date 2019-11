Petre Apostol

Echipa de handbal feminin Activ Prahova Ploieşti a disputat, sâmbătă seară, ultimul meci oficial din acest an, întâlnind, în Sala „Olimpia”, formația CSM Târgu Jiu, într-o partidă contând pentru etapa a zecea din cadrul Seriei C a Diviziei A, runda care, practic, încheie prima jumătate a fazei preliminare.

După două victorii în deplasare, elevele antrenorilor Florin Ciupitu și Nicolae Nimu reveneau în „Casa Bufnițelor”, unde în partida anterioară pierduseră duelul cu prima clasată, CS Dacia Mioveni 2012. De partea cealaltă, CSM Târgu Jiu s-a deplasat la Ploiești după ce, în etapa intermediară de săptămâna trecută, a învins, pe teren propriu, chiar pe lidera ierarhiei, Dacia Mioveni. Astfel, echipa antrenată de Liviu Andrieș a demonstrat că se poate implica în lupta pentru calificarea la Turneul Semifinal, la care vor avansa primele două clasate.

Echipa ploieșteană a început bine, conducând cu 4-1, în minutul 7. Însă, oaspetele au echilibrat scorul, conform jocului de pe teren, egalând la 5. Gazdele s-au desprins, din nou, la două goluri, de această dată, scor 9-7 (min. 19), dar gorjencele au replicat, iar în minutul 24 au preluat pentru prima dată conducerea, scor 11-10, după trei reușite consecutive. Finalul de repriză a aparținut, totuși, gazdelor, care au încheiat prima parte de joc cu un parțial de 4-2, intrând la vestiare cu un avantaj minim, scor 14-13.

La reluarea jocului, ploieștencele au continuat de unde au rămas, majorând ecartul la trei lungimi, scor 17-14 (min. 36). Asemenea primei jumătăți a partidei, în partea a doua a reprizei, gazdele s-au blocat în special în ofensivă, iar CSM Târgu Jiu a revenit în joc, marcând, de această dată, de cinci ori la rând, iar în minutul 51 conducea cu scorul de 22-20. Activ a întors, însă, rezultatul, prin golurile reușite, de pe extremă, de Panaite (care a marcat de trei ori în interval de patru minute, după ce înscrisese doar două goluri din cinci acțiuni anterioare) și de Shutska, iar oaspetele nu au mai avut răspuns, încheind partida fără gol în ultimele nouă minute!

Astfel, Activ Prahova Ploiești s-a impus cu scorul de 25-22, încheind prima parte a seriei pe locul al doilea, iar CSM Târgu Jiu a ratat cu puțin să bifeze o nouă surpriză. Dar, jumătatea a doua a fazei preliminare se anunță, deja, foarte interesantă în Seria C, cu trei echipe în calcule pentru cele două poziții care oferă calificarea la Turneul Semifinal.

În meciul de la Ploiești, cele două echipe au evoluat în următoarea formulă:

Activ: Ioana Paraschiv 5 intervenții- Cristina Crețu 5 goluri (3/3 de la 7m), Adina Panaite 5, Iryna Shutska 3, Florina Popescu 3, Ionela Leuștean 3, Ana Șerban 2; Denisa Tudor – Irina Neacșu 2 goluri, Cristiana Florea 1, Mădălina Mureș 1, Roxana Beșleagă, Grațiela Stoica.

CSM: Maryna Dumanska – Mădălina Olariu 7 goluri (1/1 de la 7m), Iryna Zinatullina 5, Narcisa Diaconescu 5, Andreea Olariu 2, Ioana Stanca 2, Bianca Chiriță 1; Alina Ciuchiatu 6 intervenții – Liliana Frunză, Florina Toader, Elena Burche.