Preşedintele Klaus Iohannis a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale, cu 37,82%, fiind urmat de candidatul PSD, Viorica Dăncilă, cu 22,26%, şi candidatul Alianţei USR PLUS, Dan Barna, cu 15,02%, după centralizarea rezultatelor din toate secţiile de votare, a informat, ieri, purtătorul de cuvânt al Biroului Electoral Central (BEC), Mircea Preoţescu, citat de Agerpres.

Azi-noapte a început ­campania electorală pentru turul doi

V. Stoica

Se ascut săbiile pentru ultima parte a luptelor care vor avea loc între cele două tabere rămase în campania electorală pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, stabilit pentru data de 24 noiembrie – în țară și 22, 23 și 24 noiembrie – pentru secțiile de votare din străinătate.

Azi-noapte a început campania electorală, perioadă care se va încheia pe 23 noiembrie, la ora 7.00. O săptămână și o zi în care, românii și, implicit, prahovenii vor avea parte de nenumărate conflicte generate de idei divergente și de pasiuni stârnite pe seama celor doi candidați rămași în cursă: Klaus Werner Iohannis (PNL) și Vasilica Viorica Dăncilă (PSD). Cum vor alege prahovenii, vom afla sigur încă din noaptea de 24/ 25 noiembrie, pentru că buletinele de vot vor fi mult mai simplu de numărat. Și datorită faptului că sunt doar doi candidați, dar și din cauza faptului că se anunță o prezență mai scăzută la vot decât în primul tur de scrutin, din 10 noiembrie (când în Prahova, prezența a fost de 50,49%).

Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat, ieri, că al doilea tur de scrutin are loc în aceleași secții de votare și circumscripții electorale, sub conducerea operațiunilor electorale de către aceleași birouri electorale și pe baza acelorași liste de alegători de la primul tur.

Votarea în țară are loc duminică, 24 noiembrie 2019, între orele 7:00 și 21:00, cu posibilitatea de prelungire până cel mai târziu la ora 23:59 pentru alegătorii care se află la sediul secției de votare la ora 21:00, precum și pentru cei care se află la rând în afara sediului secției de votare.

Alegătorii din țară votează cu un act de identitate valabil, la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi au domiciliul ori reşedinţa, iar în cazul în care se află în altă unitate administrativ-teritorială, pot vota la orice secţie de votare din cadrul acesteia.

Pentru alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, din ţară, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, depusă cel mai târziu în preziua votării, însoţită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipă formată din cel puţin doi membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării – ştampilă cu menţiunea „VOTAT”, buletine de vot şi timbre autocolante necesare pentru a se efectua votarea.

Ca și în primul tur, operațiunile privind numărarea voturilor, inclusiv ale celor prin corespondență, sunt înregistrate video și audio, în prezența tuturor membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare și a persoanelor acreditate.