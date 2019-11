Pacienții diagnosticați cu diabet zaharat de tip 2 își îmbunătățesc capacitatea de a-și regla nivelul de zahăr din sânge dacă mănâncă alimente cu conținut redus de carbohidrați și cu o pondere crescută de proteine și grăsimi, potrivit eurekalert.org, preluată de MedLive.ro.

Aceste constatări au fost demonstrate de către oamenii de știință de la Spitalul Bispebjerg, în colaborare cu Universitatea Aarhus și Universitatea Copenhaga. Rezultatele sunt contrare recomandărilor dietetice convenționale pentru oamenii cu diabet de tip 2.

Terapia nutriţională este importantă pentru a trata optim diabetul de tip 2, dar recomandările nu sunt întotdeauna clare. Potrivit autorității daneze pentru sănătate, 85% dintre oamenii diagnosticați cu diabet zaharat de tip 2 sunt obezi, astfel că li se recomandă o dietă axată pe scăderea în greutate: conține mai puține calorii decât arde, conținut scăzut de grăsimi și conținut ridicat de carbohidrați cu un indice glicemic scăzut (care indică şi cât de rapid afectează un aliment nivelul de zahăr din sânge).

Un aspect important în tratarea diabetului de tip 2 este capacitatea pacientului de a-și regla nivelul de zahăr din sânge, iar noile cercetări indică faptul că o dietă cu un conținut redus de carbohidrați și cu o pondere crescută de proteine și grăsimi îmbunătățește această capacitate. În plus, astfel sunt reduse și grăsimile hepatice, fapt ce are un efect benefic asupra metabolismului în cazul oamenilor diagnosticați cu diabet zaharat de tip 2.

”Scopul nostru a fost să investigăm efectele unei diete care să nu fie concepută pentru scăderea în greutate. Din acest motiv, participanților li s-a cerut să își mențină greutatea pe parcursul cercetării. Am demonstrat că un conținut redus de carbohidrați poate îmbunătăți capacitatea pacienților de a-și regla nivelul de zahăr din sânge. Totuși, fără să piardă în greutate”, explică Thure Krarup, autorul principal al studiului.

Specialiștii susțin că prin reducerea carbohidraților și prin mărirea consumului de proteine și grăsimi poate fi tratată hiperglicemia, dar poate fi scăzut și conținutul de grăsimi hepatice. O dietă cu un conținut redus de carbohidrați, un conținut ridicat de proteine și o creștere moderată de grăsimi îmbunătățește controlul glicemic (capacitatea de reglare a zahărului din sânge) prin reducerea zahărului din sânge după mese.

Aceeași dietă reduce și grăsimile hepatice. Dieta este benefică pentru pacienții diagnosticați cu diabet zaharat de tip 2, chiar dacă nu duce și la pierderea în greutate.

La studiu au participat 28 de pacienți cu diabet zaharat de tip 2, iar acesta a durat 12 săptămâni. Timp de șase săptămâni, pacienții au urmat o dietă clasică în cazul diabetului, cu un conținut ridicat de carbohidrați. În timpul celorlalte șase săptămâni, au urmat dietă cu conținut redus de carbohidrați, conținut ridicat de proteine și creștere moderată a grăsimilor.