• S-a decis: Klaus Iohannis şi Viorica Dăncilă intră în turul doi

• Prahovenii cu vârsta între 45 şi 64 de ani – campionii alegerilor la primele ore ale dimineţii

• La Sinaia, prezenţa la urne se apropiase de 120% încă de la ora 15.00

• Sute de votanţi cu buletine nou-nouţe în buzunar

Nicoleta Dumitrescu, Violeta Stoica

Aproape 19 milioane de români au fost aşteptaţi ieri la urne să-şi aleagă favoritul dintre cei 14 candidaţi care au participat la primul tur al alegerilor prezidenţiale, ţintind fotoliul de la Cotroceni. În Prahova, 655.004 de alegători au figurat pe listele permanente pentru a se prezenta la urne, mai puţini decât la alegerile prezidenţiale de acum cinci ani, când au fost înregistraţi 677.354 de votanţi. Vremea deosebit de caldă şi frumoasă i-a determinat pe mulţi alegători să iasă din case şi în Prahova, astfel că, dacă la ora 10.00 prezenţa la urne a fost de 7,53%, după o oră crescuse la 12,31%, la ora 12.00 depăşise 19%, iar la ora 17.00 ajunsese la 40,17%. La aceeaşi oră, 17.00, Biroul Electoral Central anunţase că prezenţa la vot, în ţară, a fost de 37,9%, mai mare decât la aceeaşi oră a alegerilor europarlamentare din acest an, când a fost de 35,07%, dar sub cea a alegerilor prezidenţiale din 2014. De reţinut că tonul prezenţei la vot a fost dat de românii aflaţi în străinătate, în cazul acestora din urmă, la aceste alegeri înregistrându-se o premieră, întrucât au avut dreptul să meargă la urne pe o perioadă de trei zile, ultima fiind ieri. În ceea ce priveşte prezenţa în ţară, şi-au exercitat dreptul de vot 8.683.590 de români (47,66%), mai mică decât acum cinci ani, când a fost de 52,31%. În

Prahova s-au prezentat la urne 330.764 de alegători, respectiv 50,49%.

Ca şi la celelalte alegeri, şi ieri, după ora 21.00, au fost făcute publice primele rezultate ale sondajelor efectuate la ieşirea la urne după primul tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale, cu menţiunea că ierarhia şi procentele se vor modifica după ce vor veni şi rezultatele voturilor din diaspora şi vor fi comunicate rezultatele finale oficiale. Astfel, potrivit Exit-Poll Curs – Avangarde cei 14 candidaţi s-au clasat astfel: Klaus Iohannis – 39%; Viorica Dăncilă – 22,5%; Dan Barna – 16,4%; Mircea Diaconu – 7,9%; Theodor Paleologu – 6,1%; Kelemen Hunor – 3,9%; Ramona Ioana Bruynseels –1,9%; Alexandru Cumpănaşu -1,2%, ceilalţi candidaţi situându-se sub 1%. Astfel, candidaţii de pe primele două locuri se vor confrunta în cel de-al doilea tur de scrutin programat pe 24 noiembrie.

Vremea frumoasă şi însorită a fost, ieri, la primul tur al alegerilor prezidenţiale, favorabilă alegătorilor care au ţinut să-şi exercite dreptul la vot. La Ploieşti, de pildă, şi după ora 15.00, unii dintre alegători au fost văzuţi îndreptându-se către secţiile de votare îmbrăcaţi în ţinută lejeră, unii chiar de vară, cu mânecă scurtă. Dar, primele voturi exprimate au fost înregistrate chiar de la prima oră – 7.00, însă, în comparaţie cu alegerile europarlamentare, din luna mai a.c., prahovenii nu au mai fost văzuţi stând la coadă, pentru a pune de această dată ştampila pe unul dintre cei 14 candidaţi aflaţi pe buletinul de vot. Situaţie confirmată şi de către preşedinţii secţiilor de votare din Ploieşti pe care le-am vizitat pentru a lua “pulsul” primului scrutin al alegerilor prezidenţiale. S-a votat în linişte, unii dintre alegători fiind însoţiţi inclusiv de cei mai mici membri ai familiei, aflaţi la vârsta trotinetei, unii dintre aceştia spunându-ne că au ales astfel încât atât lor, cât şi copiilor lor să le fie “mai bine”. Convinşi că o selecţie bună a celor doi candidaţi care se vor confrunta în turul II se face în funcţie de prezenţa la primul tur al scrutinului, câţiva dintre ploieşteni ne-au mărturisit că au votat şi pentru că “s-au săturat de certuri între politicieni, dar şi de disputele între palate, de favoritism, minciună şi corupţie”, având mari aşteptări, chiar mai mari ca oricând, de la cel care va câştiga alegerile prezidenţiale, dorindu-şi “un şef de stat care să fie cu adevărat preşedinte pentru toţi românii, nu doar declarativ!”. Mai trebuie adăugat că, şi la acest scrutin, a rămas valabilă măsura potrivit căreia , la magazinele aflate în apropierea secţiilor de votare, nu s-au comercializat, în intervalul în care s-a votat, 7.00-21.00, băuturi alcoolice.

Prahovenii cu vârsta între 45 şi 64 de ani, campionii alegerilor la primele ore ale dimineţii

Ora 7.30 – Puțin peste 6.000 de persoane au votat, ieri, în prima jumătate de oră de la deschiderea secţiilor de votare în judeţul Prahova. Dintre acestea, 1.620 de votanţi – pe listele suplimentare, ceea ce înseamnă că şi-au exprimat opţiunea în afara localităţii de domiciliu. Majoritatea în secții de pe Valea Prahovei și Cheia.

Ora 9.20 – Cei mai mulți dintre alegătorii care s-au prezentat la urne în secțiile de votare din județul Prahova, ieri dimineață, până la ora 9.20, au fost cei cu vârsta cuprinsă între 45 și 64 de ani, urmați de persoanele cu vârsta peste 65 de ani. Cu aproape 2.600 mai mulți votanți au fost prezenți în mediul urban, comparativ cu mediul rural, astfel că în orașele prahovene au fost la vot circa 17.300 de alegători, iar în comune – 14.700 de votanți. O singură persoană votase până la ora 9.20 cu urna mobilă în tot județul Prahova.

Ora 13.30 – În Prahova, la una dintre secțiile de votare de pe Valea Prahovei, prezența la urne a fost de aproape de 100%. Statistic, pentru că, trebuie luat în considerare faptul că mai mult de jumătate dintre votanții de la secția de votare 259, de la una dintre școlile din Sinaia, erau turiști care au votat pe listele suplimentare.

Statistic, prezenţa depăşise 25% în judeţul Prahova, la ora 13.45

O secție de votare de la Liceul tehnologic din comuna Sângeru (secția 543) a fost în coada clasamentului la numărul de votanți, în jurul orei 14.00, cu doar 8,73% prezență la urne.

Mediul rural a rămas în urmă și după orele prânzului, pentru că, la ora 13.50, peste 100.315 persoane fuseseră la vot în mediul urban din Prahova, raportat la circa 74.000 de persoane – în satele județului. Per total, la ora menționată, se depășise procentul de 25% prezență la vot în cele 623 de secții din Prahova.

Dacă, dimineață, mai puține femei decât bărbați se prezentaseră la urnele amenajate în secțiile de votare din județul Prahova, la ora 13.50, numărul reprezentantelor sexului frumos îl depășise pe cel al sexului tare: 91.034 de femei își exprimaseră opțiunile la urne, față de 85.031 de bărbați.

Pe de altă parte, avansul românilor cu drept de vot de vârstă cuprinsă între 45 și 64 de ani s-a redus față de ce se întâmplase dimineață, în comparație cu alegători de peste 65 de ani.

La Ploieşti, la ora 14.25, la secţia 65 – cea mai redusă participare la vot

Deși, la nivelul municipiului Ploiești, prezența la urne la ora 14.25, era de peste 31%, la una dintre secțiile de votare din municipiul Ploiești (secția 65, din incinta Școlii nr. 19), era de numai 13,38%. Aici, dintre cei 1.345 de alegători înscriși în listele permanente, doar 169 votaseră până la ora menționată.

Secția 71, de la Colegiul Spiru Haret, era prima la prezență din Ploiești, cu 44,86%, la aceeași oră.

Aproape 120% „prezenţă” la secţia 259 din Sinaia, la ora 15.00

Deși poate părea ciudat, încă de la ora 15.00, la una dintre secțiile de votare din Sinaia, din incinta unei instituții de învățământ, prezența statistică la urne a fost de aproape 120%!

Acest lucru a fost posibil datorită alegătorilor veniți în Sinaia din alte localități ale țării, fie în vacanță, fie în vizită la rude, pentru că dintre cei 511 alegători înscriși în listele permanente votaseră doar 186 de persoane.

La nivel de județ, în toate cele 632 de secții de votare, până la ora 15.00, votaseră peste 203.000 de oameni, prezența generală statistică la urne fiind de circa 31%.

Dintre cei 655.004 alegători înscriși pe listele permanente în județul Prahova, votaseră circa 180.000 de persoane până la ora precizată.

Sute de alegători au avut în buzunar buletin nou-nouţ

Ca şi la celelalte scrutine, serviciile de evidenţă a populaţiei au avut activitate atât sâmbătă, cât şi ieri, în intervalul în care s-a votat, adică 7.00-21.00, decizia fiind luată pentru a veni în întâmpinarea acelora care nu erau în legalitate, în mod special a celor care aveau actele de identitate expirate. Astfel, până ieri la prânz, aproape 500 de prahoveni solicitaseră şi primiseră, în aceeaşi zi, un nou act de identitate.

Angajaţii Ministerului de Interne, la datorie

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, alături de reprezentanții celorlalte structuri teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne (Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Șerban Cantacuzino” Prahova, Gruparea de Jandarmi Mobilă ”Matei Basarab” Ploiești, Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montan ”Regele Carol I” Sinaia, precum și alte structuri județene ale M.A.I.), s-au aflat la datorie, pentru asigurarea măsurilor de protecţie, ordine și siguranță publică, la secțiile de votare, precum și în locurile de depozitare a buletinelor de vot.

Ieri, 362 de polițiști, alături de 378 jandarmi, 130 de pompieri și 100 de efective din cadrul altor structuri au asigurat măsuri de ordine și liniște publice, pentru prevenirea oricăror fapte antisociale în zona secțiilor de votare.

Pentru intervenţia efectivă la eventuale incidente, poliţiştii angrenați în paza și protecția secţiilor de votare au fost sprijiniţi, la solicitare, de patrulele aflate în dispozitivul curent de intervenţie la evenimentele semnalate, care și-au desfăşurat activitatea în zonă.

De asemenea, alți 267 de polițiștii au fost angrenați în activități de menținere a ordinii și siguranței publice pe raza județului. Suplimentar, și 355 de polițiști, jandarmi și pompieri au fost constituiți în echipe de intervenție și echipe operative, fiind pregătiți să intervină în situații deosebite.

Premergător procesului electoral, pompierii au efectuat verificări la obiectivele în care sunt organizate secții de votare, fiind înlăturate disfuncționalitățile pe linia apărării împotriva incendiilor.

De asemenea, specialiștii ISU au desfășurat activități de instruire pe linia prevenirii situaţiilor de urgenţă cu președinții secțiilor de votare, precum și recunoașteri în teren pentru asigurarea accesului autospecialelor și gestionarea eventualelor intervenții de urgență.