Astăzi, publicul meloman va avea parte de o nouă premieră înregistrată pe scena filarmonicii ploieştene, când este programat un concert dedicat Zilei Armatei Române. Concret, la ora 19.00 este programat un concert simfonic extraordinar care are în prim plan duduk-ul, un instrument de suflat tradițional armenesc. Invitat al serii este Cosmin Rafael Bălean, singurul român care cântă la un astfel de instrument. La pupitrul dirijoral al orchestrei simfonice ploieștene se va afla maestrul Radu Postăvaru, în program fiind incluse lucrări de Aram Haciaturian – Vals din suita de orchestra “Masquerade”, Henrik Anassian – Concert pentru duduk şi orchestră, Piotr Ilici Ceaikovski – „Polonaise” din opera „Evgheni Oneghin”, op. 24 și Paul Hindemith – “Symphonic Metamorphosis” după teme de Carl Maria von Weber. Cosmin Rafael Bălean a studiat la Liceul de Muzică din Timişoara, clasa de fagot, apoi a absolvit, la Facultatea de Muzică din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, acelaşi instrument. Ulterior a urmat cursuri de măiestrie interpretativă, iar din anul 1995 a devenit membru al Orchestrei simfonice a Filarmonicii Banatul din Timişoara, în prezent fiind şef la partida de fagot şi profesor asociat al Facultăţii de Muzică din Timişoara. De-a lungul timpului a colaborat cu orchestre din țară și din străinătate, acesta activând şi în două formaţii de muzică de cameră. În urmă cu nouă ani, acesta descoperă un instrument aparte – duduk-ul, instrument armenesc, care este unul dintre cele mai vechi instrumente din lume, cu o istorie de peste 3.000 de ani, sonoritatea acestuia putând fi auzită în coloanele sonore ale unor filme celebre precum Gladiatorul, Troia, Pirații din Caraibe etc. De precizat că, în anul 2005, UNESCO a declarat duduk-ul armenesc ca fiind o capodoperă și l-a inclus în Patrimoniul Intangibil al Umanității. În ultimii ani, Cosmin Bălean a suţinut cu acest instrument recitaluri și concerte în mai multe oraşe din țară, în 2014 prezentând în premieră europeană Concertul pentru duduk și orchestră de Henrik Anassian.În cursul acestui an, acesta a interpretat un concert pentru duduk, violă și orchestră în primă audiție, compoziție a regretatului Adrian Enescu, pe scena Ateneului Român alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii George Enescu. Biletele la concertul de astăzi, în valoare de 25 de lei (tarif întreg), 15 lei (pentru pensionari) și 5 lei (pentru elevi şi studenți) se găsesc la Casa de bilete a filarmonicii, la standul special amenajat în hipermarketul Cora – AFI Ploiești și online, pe www.filarmonicaploiesti.ro.