• Anual, mii de cazuri noi sunt înregistrate oficial

Violeta Stoica

Boala psihică, începând cu tulburările mentale incipiente și ajungând la afecțiuni grave precum schizofrenia, este, deseori, o problemă considerată tabu în societatea românească. Mulți dintre români cred că este înjositor să admită că au semne de depresie, însă chiar și în aceste condiții, numărul oficial al persoanelor înregistrate cu boli psihice în România pare să crească de la an la an. Potrivit statisticilor oficiale, publicate de Centrul Național de Statistică și Informatică în Sănătate Publică, peste 607.800 de bolnavi psihic erau raportați la nivelul țării, iar județul Prahova se află, din nefericire, pe locul al patrulea în România la numărul pacienților cu afecțiuni psihice.

Zeci de mii de prahoveni sunt în această situație, în fiecare an adăugându-se mii de noi cazuri. Iar, în afara cifrelor oficiale, sunt cazurile nediagnosticate, din cauza faptului că nu toate persoanele care prezintă simptome merg la medic pentru a primi tratamentele necesare.

Centrul Național de Statistică și Informatică în Sănătate a făcut publice, într-un buletin informativ realizat de către specialiștii instituției, date referitoare la evidența comparativă a bolnavilor psihic din anii 2017 și 2018. Situația prezentată arată că numărul persoanelor cu afecțiuni psihice înregistrate drept cazuri noi crește de la an la an cu câteva zeci de mii de oameni, la nivel național.

Potrivit sursei menționate, în anul 2018 au apărut 3332 de cazuri noi de bolnavi psihic, mai mic decât în anul anterior, când s-au înregistrat 3394 de cazuri. Pe de altă parte, însă, conform datelor colectate de DSP de la cabinetele de psihiatrie, în Prahova se aflau în evidențe anul trecut 25.388 de persoane cu boli psihice, situație care a poziționat județul nostru pe locul al patrulea la nivelul țării, după București, Argeș și Timiș.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, una din patru persoane din întreaga lume are, la un moment dat în viață, o afecțiune mintală, de la depresie și anxietate până la tulburări mai rare, precum schizofrenia. Circa 50% din afecțiunile mintale încep în jurul vârstei de 14 ani, dar în majoritatea cazurilor rămân nedetectate și netratate, deși se cunoaște faptul că depresia este a treia principală problemă de sănătate care afectează adolescenții.

Afecţiunile netratate pot da naştere agresiunilor

Agresivitatea care apare în unele boli psihice, chiar și împotriva rudelor, poate să conducă la evenimente foarte grave, soldate cu decesul unor persoane. O situație de acest gen s-a petrecut la jumătatea acestei luni într-o familie din comuna prahoveană Balta Doamnei, când părinții unui tânăr cu probleme psihice au fost la un pas să fie uciși de propriul copil.

Tânărul agresor, în vârstă de 27 de ani, și-a înjunghiat părinții și mai apoi a fugit de acasă, dar a fost depistat la scurt timp de către echipele care au plecat în căutarea lui.

Acesta a fost internat, după ce a fost prins, la Spitalul de Psihiatrie Voila, însă pe numele lui a fost deschis dosar penal pentru săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

Principalele afecţiuni mintale

Conform Asociației Române de Psihiatrie şi Psihoterapie (ARPP), asociația profesională națională a psihiatrilor din România, afecțiunile psihiatrice sunt de mai multe tipuri. Acestea se înscriu într-o serie largă de afecțiuni, începând cu tulburările de dispoziție, care se deosebesc de variațiile normale de dispoziție prin persistență, durată, severitate, trecând prin tulburarea afectivă bipolară (boala maniaco-depresivă), caracterizată prin episoade de manie și depresie, cu perioade normale între episoadele de boală sau prin tulburări de anxietate care generează inclusiv simptome de tipul palpitațiilor, respirației dificile, micțiunilor frecvente, precum și a stărilor de spaimă, panică, iritabilitate.

Una dintre cele mai grave boli psihice este schizofrenia, simptomele care trag semnale de alarmă și care necesită consult psihiatric fiind de mai multe tipuri: auzul unor voci când nu este nimeni în jur, auzul gândurilor cu voce tare, apariția unor păreri neobișnuite sau stranii, senzația de primire de mesaje prin intermediul aparaturii radio sau TV, comportament general ciudat.

O altă categorie a afecțiunilor psihice este reprezentată de tulburările organice cerebrale, care se manifestă prin pierderea memoriei, dezorientare, tulburări de comportament, cum ar fi delirium (care se caracterizează prin tulburarea conștiinței, dezorientare, halucinații vizuale) sau demența care afectează în mod generalizat intelectul, memoria și personalitatea.