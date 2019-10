Tratamentul care îi poate acorda o şansă la viaţă şi la care organismul a început

să reacţioneze pozitiv costă cel puţin 75.000 de euro!

Maria şi Tudor sunt încă la vremea poveştilor şi, cu siguranţă, nimeni nu le-ar putea povesti mai frumos despre zâne, despre prinţi ori dragoni, decât cea care le-a dat viaţă din viaţa ei. Şi aşa trebuie să rămână pe mai departe!

O singură poveste nu trebuie să afle, însă, cei doi copii de patru şi şase ani, cel puţin până când vor creşte mari şi vor putea înţelege: dramatica poveste de viaţă a mamei lor, împovărată de recidiva unei necruţătoare boli. În 2017, doamna Marilena Iulia Mărişoiu a fost diagnosticată cu un cancer de sân. Trecută printr-o intervenţie chirurgicală, aceasta a depăşit cu bine greaua încercare la care a supus-o viaţa, iar evoluţia postoperatorie a fost una dătătoare de speranţe, încât povestea sa a avut, până în urmă cu câteva săptămâni, un final fericit. Viaţa întregii familii părea reintrată pe un făgaş normal, până în urmă cu puţin timp când, la un control de rutină, au fost identificate metastaze cerebrale. Verdictul medicilor a fost din prima clipă mai mult decât tragic pentru tânăra mamă de 34 de ani şi familia acesteia şi, din păcate, el a fost reconfirmat de o evaluare medicală de specialitate făcută într-o clinică din Viena. Investigaţiile medicale au evidenţiat prezenţa, pe lângă metastazele cerebrale, şi a unor metastaze pulmonare şi hepatice. De aceea au şi fost instituite deja procedurile de chimioterapie şi imunoterapie, medicii apreciind că, sub tratament, se poate înregistra o remisie a bolii. Iar primele reacţii ale organismului sunt încurajatoare şi dătătoare de speranţe. Din nefericire, o primă estimare a costurilor indică o sumă de cel puţin 75 de mii de euro pentru a putea parcurge schema de tratament stabilită de medici, mult peste posibilităţile materiale ale familiei. Mai ales că până acum au vândut deja tot ceea ce puteau vinde, aşa că în noua bătălie pe care o au de dus nu pot lupta de unii singuri.

Recunoscător pentru orice semn de susţinere pe care l-au primit în toţi aceşti din urmă ani, fără a-şi pierde însă speranţa, tânărul tată ne mărturisea că are încredere, pe mai departe, că vor putea trece şi peste noua încercare la care îi supune viaţa, aşa cum are încredere în şansa de vindecare a soţiei sale şi în cea a copilaşilor lor de a o auzi pe mai departe spunându-le poveşti. Iar strigătul disperat de ajutor pentru salvarea unei mame se cuvine să nu rămână fără ecou în inima acelora care îşi pot alătura contribuţia financiară astfel încât tartamentul instituit să poată continua. Nicio sumă de bani nu este neînsemnată, dimpotrivă, oricât de mică ar fi tot înseamnă o picătură de „apă vie”, încât în povestea de viaţă a doamnei Marilena Iulia Mărişoiu binele să învingă răul, bucuria să urmeze tristeţii, speranţa să ia locul deznădejdii de acum.

Lacrimile unui tată şi încrederea pe care şi-o păstrează cu greu mama care se gândeşte nu doar la ea, ci şi la copiii şi soţul său, nu pot să nu înduioşeze pe oricine şi, mai ales, nu se poate să nu încălzească sufletul acelora care pot schimba dramatica lor poveste de viaţă. S-a dovedit nu o dată că orice poveste, oricât de dramatică, poate fi rescrisă atunci când există inimi „calde” şi dovezi de solidaritate omenească! Cele care nădăjduim, scriind aceste rânduri, să-şi găsească loc şi în dureroasa poveste de viaţă pe care o trăieşte în aceste zile familia Mărişoiu şi încă o altruistă dovadă prin fiecare depunere de bani în conturile deschise cu atâta speranţă că nu va fi lăsată singură în această grea bătălie de viaţă: RO40RNCB0857080576740001 – lei şi RO37RNCB0205080576740063 – valută, cont SWIFT RNCB ROBU, deschise pe numele MĂRIŞOIU MARILENA IULIA (Detalii suplimentare pot fi obţinute la telefon 0722474743).

Maria şi Tudor au dreptul să trăiască bucuria de a o auzi pe mama lor spunându-le poveştile preferate! După reacţia pozitivă a organismului la primele şedinţe de chimioterapie, însăşi doamna Iulia Mărişoiu a scris pe facebook un emoţionant mesaj pentru cei care continuă să o ajute :” Am vobit cu oncologul şi cu pneumologul. Am stabilit stabilit schema de chimioterapie plus imunoterapie. OAMENI ! Încearcă. Eu ştiu că va fi bine. Am încredere! Mi se acordă o şansă. Te simţi altfel, nu ca un mort ambulant ! (…) Nu am cuvinte să vă mulţumesc pentru ce faceţi pentru mine. Dacă intră în remisie, câştig timp.Bănuţii voştri şi gândurile voastre, rugăciunile voastre mă ajută. Nu sunt singură.Plâng de bucurie şi neputinţă.(…) Lupt, dar împreună cu voi.Vă iubesc pentru sufletele voastre frumoase!”.