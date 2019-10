Selecționata Under 15, aflată la prima acțiune internațională, s-a impus cu 3-0 în ambele partide amicale disputate în compania reprezentativei similare a Moldovei. Cei mai tineri dintre tricolori au câștigat primele lor jocuri internaţionale, la fiecare dintre victorii singurul fotbalist din județul nostru convocat – Victor Stancovici (cu numărul 7, mijlocaș legitimat la Petrosport) – fiind titular! În primul joc, disputat marți, tricolorii U15 aflați sub comanda antrenorilor Răzvan Rotaru, Valentin Sinescu și Iulian Cojocaru s-au impus cu 3-0, golurile fiind reușite de David Nemțanu, Alexandru Melniciuc și Adrian Caragea.

În al doilea meci, Luca Popa a deschis scorul în startul reprizei secunde, în timp ce același Melniciuc a înscris o ”dublă” în decursul a două minute, stabilind scorul final. Toți cei 22 de jucători convocați pentru această acțiune au fost introduși în teren de stafful care-i are în componență și pe prahovenii Valentin Sinescu și Iulian Cojocaru.