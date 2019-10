Vineri, pe 18 octombrie 2019, în jurul orelor 14.30, Ștafeta Veteranilor Invictus România va poposi la Comarnic, la Monumentul Eroilor din fața gării. Ștafeta Veteranilor este organizată în contextul sărbătoririi, la 25 octombrie, a Zilei Armatei Române. Activitatea a început pe 17 octombrie 2019, se va încheia pe 25 octombrie, şi presupune purtarea unei ștafete, reprezentată de către drapelul tricolor, pe itinerariul București-Carei. Alergătorii însoțiți de bicicliști au plecat din București pe 17 octombrie și vor ajunge pe 25 octombrie la Carei, ultimul teritoriu eliberat de armata română în Al Doilea Război Mondial. Participanții la acest eveniment se vor opri pe traseu la monumente închinate Eroilor Neamului, pentru a-și arăta respectul față de eroismul și jertfa acestora. În 2014, la debutul său, evenimentul a fost creat cu scopul de a atrage atenția societății civile asupra respectului care li se cuvine veteranilor Armatei Române și, totodată, pentru a strânge fonduri pentru a-i trimite pe militarii români răniți în teatrele de operații la Jocurile Invictus. În prezent, Ștafeta Veteranilor, aflată la a VI-a ediție, a devenit o tradiție și reamintește, în fiecare an, în preajma Zilei Armatei Române, despre spiritul Invictus, acela care ar trebui să ne reunească pe toți în jurul veteranilor, acela care ne învăță că oricât ar fi de greu trebuie să te ridici și să lupți în continuare pentru țara ta. Momentul de maximă intensitate emoțională va avea loc vineri, 25 octombrie, la Monumentul ostașului român din Carei, când ștafeta își va îndeplini misiunea și va prezenta onorul, într-un mod simbolic, tuturor celor care s-au jertfit pentru România. Traseul din acest an a pornit de la Mormântul Ostașului Necunoscut, București (Parcul Carol I) și însumează peste 650 de kilometri, iar participanții sunt civili și militari deopotrivă, sportivi de performanță sau amatori și chiar militari răniți participanți la Jocurile Invictus.

Alina Bunghez