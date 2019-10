Nicoleta Dumitrescu

La începutul lunii viitoare, la Ploieşti va avea loc o nouă ediţie a Festivalului de teatru “Toma Caragiu” care, de anul trecut, are şi caracter internaţional.

Aflat la cea de-a noua ediţie, evenimentul va avea loc în perioada 4-10 noiembrie, tema festivalului fiind cartea, având în vedere faptul că 2019 este anul cărţii în România, drept pentru care, în cele şapte zile de festival, publicul este aşteptat să fie prezent nu doar la spectacolele de teatru, ci şi la lansări de carte, un exemplu fiind prezentarea celui mai nou volum semnat de Mircea Dinescu, eveniment programat să aibă loc pe 8 noiembrie, la ora 17.30, în sala Teatrului de Animaţie “Imaginario.”Având-o alături pe consilierul artistic Miriam Dumitrescu, în calitate de coordonator al festivalului, Mihaela Rus, directorul general al Teatrului “Toma Caragiu” Ploieşti, a ţinut să declare, ieri, în conferinţa de presă organizată special pe tema festivalului, că în ediţia din acest an spectatorii vor avea ocazia să vadă, în interpretarea unor cunoscute nume de actori români, eroi celebri din piese semnate de autori celebri.

“De anul trecut, festivalul de teatru are caracter internaţional, ceea ce înseamnă, automat, că munca noastră şi oraşul în care se desfăşoară această manifestare au o vizibilitate mult mai mare şi peste hotare. Vor fi şapte zile pline de manifestări, cu 21 de reprezentanţii. Vor fi şi spectacole recomandate pentru întreaga familie, aşa cum este “Familia Addams”, dar şi care sunt interzise persoanelor sub 12 sau 16 ani”, a menţionat Mihaela Rus. Aceasta a mai adăugat că vor fi prezentate publicului piese din genuri diferite, respectiv teatru gestual, de dans şi mimă, cu foc şi muzică, dar şi spectacole în care teatrul se îmbină cu arta circului.

Spectacolele vor avea loc în spaţii cunoscute, respectiv în sălile teatrului Toma Caragiu şi Imaginario, pe pietonala teatrului, în sala Casei de Cultură a Sindicatelor, dar şi în spaţii neconvenţionale.

În context, “doza de inedit” a acestei ediţii a festivalului, aşa cum au considerat-o organizatorii, va fi desfăşurarea a două spectacole într-un mijloc de transport în comun din Ploieşti. Este vorba despre spectacolul itinerant “S-a întâmplat într-o joi”, al Teatrului Naţional din Sibiu, care se va desfăşura într-un tramvai sau un troleibuz, traseul şi mijlocul de transport urmând să fie stabilite de către regizor. Spectacolele vor avea loc pe 10 noiembrie, la orele 14.00 şi 16.00, iar călătorii care se vor afla la orele menţionate în mijlocul de transport vor avea şi calitatea de…spectatori. În fapt, va fi vorba depre o piesă interactivă, actorii urmând să se aşeze alături de călători, fie pe scaune, fie în picioare, şi să interacţioneze cu aceştia, provocându-i la dialoguri inedite.

Printre spectacolele care vor mai putea fi urmărite se vor regăsi şi “Zbor deasupra unui cuib de cuci” al Teatrului Metropolis Bucureşti (programat pe 10 noiembrie), dar şi “Nunta lui Krecinski”, regia fiind semnată de Bihai Bendeac (programat pe 7 noiembrie).

Nu în ultimul rând, în prima zi a festivalului, pe 4 noiembrie, la ora 20.20, în sala Teatrului de Animaţie Imaginario, publicul este aşteptat la o reprezentaţie de marcă – “Mihăiţă. Reconstituirea unei vieţi”, textul şi regia fiind semnate de actorul George Mihăiţă, urmată de lansarea unui volum cu acelaşi nume, semnat de Doina Papp.

Biletele la spectacole, cu tarife între 30 de lei şi 70 de lei, au fost puse în vânzare de ieri, putându-se achiziona şi abonamente, la preţul de 260 de lei, prin intermediul cărora spectatorii vor putea să vadă şase piese la alegere.