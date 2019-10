Duminică, la Baza sportivă „Kiru Sport” din Ploiești, începând cu orele 13.00, va avea loc un spectacol caritabil, cu scopul de-al ajuta pe Gabriel Dima, managerul şi redactorul şef al Info Ploieşti City. Fiind promotorul unor acţiuni similare, organizate pentru a veni în sprijinul multor semeni, de la copii provenind din centrele de plasament sau din medii vulnerabile până la persoane vârstnice sau cu grave probleme de sănătate, diagnosticat cu o afecţiune foarte gravă, acesta are, la rândul său, nevoie de o mână întinsă de la omenii cu suflet mare.

Astfel, intitulat generic “Când dăruim din suflet, primim înmulțit!”, în cadrul evenimentului menţionat vor evolua mai mulţi artişti, majoritatea de pe plan local, care se vor uni pentru a crea împreună un spectacol – mozaic artistic potrivit pentru copii, dar și pentru adulți, în scop caritabil. Potrivit programului anunţat, vor participa: Asamblul Kymata al Comunității Elene Prahova, trupa de Teatru și Dans Dia Fun, Happy Dance, Ploiești Dancer, Fabiana Vuță, Sophy Dance, moment de Fetno Dance cu Lișiță Eliza. De asemenea, vor avea loc şi demonstrații de kickboxing ale cluburilor Florin Ghiță Academy, Ambiția MMA Mădălin, Felix Kombat Gym, Zumba cu Ancuța etc.

Nu în ultimul rând, a fost inclus şi un turneu de mini fotbal, la care vor participa Gruparea Young Wolves (Petrolul Ploieşti), Dechatlon Ploiești, Info Ploiești City, Radio Prahova, MediaSud.ro, Daniel Chiriță and friends, echipe de juniori de la Școala de fotbal Daniel Chiriță, ale Organizaţiei Umanitare Concordia România și Petrolul Ploiești.

“Vă invităm să vă alăturaţi acestui demers, să strângem rândurile într-o tabără a prieteniei care poate câştiga atunci când reuneşte cât mai mulţi aliaţi. Spectacolul este un demers caritabil, intrarea fiind liberă, orice spectator putând dona orice sumă doreşte”, se arată într-un comunicat ce anunţă organizarea acestui spectacol caritabil.