N.Dumitrescu

După avertismentul de la începutul lunii octombrie, privind posibilitatea declanșării grevei generale, sindicaliștii societății care asigură transportul în comun din municipiu – Transport Călători Express Ploieşti – au mai făcut un pas în demersurile de evidenţiere a nemulțumirilor şi problemelor cu care se confruntă. La sfârșitul săptămânii trecute, aceștia au organizat o demonstrație spontană, în fața Primăriei Ploiești, încercând să determine conducerea municipalității să accepte dialogul. Demersul a avut succesul scontat, având în vedere că acum este campanie electorală pentru alegerile prezidențiale, conducerea Primăriei Ploiești găsindu-și timp să discute și cu sindicaliștii de la TCE. Confirmarea faptului că primarul Adrian Dobre a purtat discuții cu aceștia nu s-a făcut oficial, prin intermediul unui comunicat de presă, așa cum ar fi fost normal, având în vedere că tema discuțiilor a vizat un serviciu public – cel al transportului în comun, ci printr-o consemnare pe pagina personală de facebook a edilului, mijloc de comunicare care s-a transformat, mai nou, în principala metodă de transmitere de informații importante pentru comunitate din partea acelora care iau decizii. Astfel, așa cum a anunțat primarul Adrian Dobre, ”în urma protestului TCE, vineri am avut o întâlnire cu reprezentanții sindicatului și am reiterat sprijinul meu pentru ca activitatea TCE să se desfășoare în condiții normale, dar și despre proiectele pe care le avem pentru înnoirea parcului auto”. Cu această ocazie, a fost redactat și un document, în care au fost consemnate și unele concluzii după întrevederea dintre cele două părți, cele mai importante fiind: Primăria Ploiești va asigura sumele compensatorii reprezentând facilitățile la transportul public local de călători pentru categoriile beneficiare din Ploiești; municipalitatea, prin Ministerul Dezvoltării, va achiziționa mijloace de transport destinate transportului public și se va preocupa pentru atragerea de fonduri europene pentru finalizarea ”Planului de mobilitate urbană”, prin achiziția de mijloace de transport ecologice – autobuze electrice, tramvaie, troleibuze. Menționându-se că ”s-a stabilit un calendar de întrevederi între cele două părți, Primăria Ploiești fiind dispusă la dialog”, în informarea primarului Adrian Dobre s-au mai făcut și următoarele precizări:”Legat de eșecul aplicării contractului de muncă de la TCE, administrația locală nu se face vinovată de modul în care societatea a utilizat resursele financiare, dar se va dispune o verificare în acest sens, iar în ceea ce privește condițiile de muncă pe care conducătorii auto le au la capetele de traseu, se vor face toate demersurile pentru remedierea acestora”.

Reamintim că o notificare ce anunța declanșarea conflictului de muncă la TCE Ploiești, inclusiv iminența unei greve generale, a fost înregistrată, la începutul acestei luni, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova. Potrivit sindicaliștilor societății, principalele probleme care au stat la baza demersului lor sunt neincluderea în bugetul TCE Ploieşti a fondurilor, respectiv a subvenţiilor necesare pentru acoperirea gratuităţilor la transportul în comun pentru elevi, studenţi şi pensionari, datoriile la diverși furnizori, nerespectarea contractului de muncă etc.