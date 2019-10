Luiza Rădulescu Pintilie

„Acasă” la Romeo şi Julieta nu mai este doar în Verona – oraşul italian al îndrăgostiţilor – ci a devenit cumva şi la Mizil, aşezarea aflată la jumătatea distanţei dintre Ploieşti şi Buzău, capitală neoficială – cel puţin o dată pe an – a lumii de spirit pe care o adună, de pretutindeni, Festivalul Internaţional de Poezie şi Epigramă girat de protagoniştii poveştii de iubire ce a traversat secolele şi graniţele.

Într-un fel, tot o poveste de iubire se scrie şi se rescrie cu fiecare nouă ediţie a festivalului, altfel e greu de închipuit că ar fi avut… norocul să ajungă până la cea de-a 13-a ediţie, pentru care înscrierile se află în plină desfăşurare, urmând să se încheie pe 15 decembrie a.c. Fără doar şi poate că flacăra iubirii e reaprinsă mereu, cu acelaşi entuziasm, de cei care au dat viaţă festivalului şi, prin el, un suflu nou oraşului şi oamenilor săi, dar şi acelora pe care i-au făcut să-şi îndrepte privirile, versurile şi… poantele epigramistice către Mizil: prof.dr. Laurenţiu Bădicioiu, prof. Victor minea şi ec. Claudiu Minea.

De altfel, una dintre cele patru epigrame are ca temă impusă „Mizilul”, aşa încât patrimoniul aforistic şi poetic îmbogăţit de la an la an consolidează bogăţia de spirit a aşezării. Potrivit regulamentului festivalului (care se poate găsi în detaliu pe adresa www.romeojulietalamizil.ro), toate cele trei poezii şi cele patru epigrame ce vor fi înscrise de către concurenţi la cele două secţiuni specifice trebuie să fie inedite, nepublicate până la anunţarea clasamentului actualei ediţii, în cadrul ceremoniei programate, păstrându-se tradiţia, în prima lună a anului viitor (25 ianuarie 2020) şi în acelaşi loc ce s-a dovedit o gazdă mai mult decât primitoare pentru participanţii veniţi din aproape toată lumea: Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”.

Aşadar, Romeo şi Julieta şi-au dat întâlnire pentru a 13-a oară la Mizil, aşteptând mărturisirile de spirit ale oricui se consideră inspirat de povestea lor de cândva, de varianta ei modernă, de oraşul care le-a acordat o „cetăţenie” fără hotare temporale şi de spaţiu, sau de deplina libertate de a-şi aşeza gândurile în rime poetice ori punctări sarcastice.

Orice român de peste 14 ani poate trimite, de oriunde s-ar afla în lumea aceasta mare, cu destinaţia Mizil, creaţiile stabilite prin regulament şi, neoficial, timbrul poştal (parafă pentru adresa prof.Laurenţiu Bădicioiu, Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”Mizil, str. N.Bălcescu, nr.111-113, Mizil Prahova, cod 105800) ori expedierea pe culoarul virtual (www.romeojulietalamizil.ro) pot fi însoţite şi de… declaraţia de iubire fără de care, cu siguranţă, nimeni nu îşi ia bilet dus-întors pentru o asemenea călătorie.

Juriile celor două secţiuni vor fi coordonate de scriitorul Corneliu Berbente- vicepreşedinte al Clubului Umoriştilor Bucureşteni „Cincinat Pavelescu” şi prof. Cristina Marian-Ionescu.

E frumos momentul încoronării câştigătorilor, dar până urmă cea mai frumoasă şi mai de preţ rămâne parcurgerea drumului până la el ! Să fie pentru toţi cu noroc!