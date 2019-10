Ministrul demis al Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că în această săptămână va trimite contractul autostrăzii Ploiești-Brașov către Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) pentru a fi semnat. Autostrada ar urma să fie construită de asocierea China Communications Construction Company – Makyol Insaat Sanayi Turizm, în parteneriat public-privat (PPP). „În cursul zilei de sâmbătă, am avut o întâlnire cu domnul preşedinte Ghizdeanu, cu Bogdan Pascu, cât şi cu alţi reprezentanţi de la Compania de Autostrăzi, împreună cu cele două firme care au venit la parteneriatul public-privat, mă rog consorţiul care a participat la Ploieşti-Braşov. Mă declar foarte fericit şi foarte bucuros să anunţ acest lucru: firma respectivă împreună cu Comisia Naţională de Prognoză au ajuns la un consens şi, săptămâna viitoare (n.n. – săptămâna aceasta), vor livra contractul pentru elaborarea parteneriatului public-privat pentru demararea proiectului Ploieşti-Braşov. S-au convenit toţi parametrii, tot ce ţine de partea economică, de partea tehnică, termenul când va fi implementat”, a spus Cuc, citat de Agerpres, preluată de Hotnews. El a susținut că bugetul de stat nu va fi grevat de cheltuieli, pentru că o parte de 75% din suma acestui obiectiv va fi adusă de partenerul privat, iar cele două firme au experienţă şi „au construit astfel de obiective respectându-şi termenii”. „S-a mers în prima fază pe parteneriatul public-privat, după aceea el a fost desemnat şi obiectiv strategic de interes naţional în condiţiile în care această firmă nu ar fi venit. Termenul a fost iniţial 26 septembrie, după aceea s-a prelungit la rugămintea celor două firme până pe 16 octombrie, ele dându-ne asigurări că vor transmite contractul final pentru autostrada Ploieşti-Braşov. Aşa s-a şi întâmplat. Săptămâna viitoare (n.n. aceasta) va fi livrat contractul şi eu sper să fie semnat cât mai curând. Este un proiect de care toată lumea are nevoie şi este un proiect tangibil, în condiţiile în care experienţa celor două firme, atât a celei din China, cât şi a celei din Turcia este foarte mare”, a precizat acesta. Răzvan Cuc a adăugat că, indiferent de modalitate, anul acesta contractul pentru realizarea autostrăzii Ploieşti-Braşov va fi semnat. „Săptămâna viitoare (n.n. aceasta) transmit contractul și el poate fi semnat de Comisia Națională de Prognoză. Contractul trebuie aprobat prin hotărâre de Guvern. Dacă o putem da noi, o vom da, dacă nu o vom lăsa pe tavă viitorului Guvern”, a susținut acesta. Întrebat dacă nu grăbeşte acest proces pentru a întinde o capcană viitorului ministru al Transporturilor, Cuc a negat, susținând că situaţia este una transparentă. „Nu ne grăbim. Este munca din ultimele șase luni.Nu e nicio capcană. Nu se pune problema de așa ceva. Lucrurile sunt simple, sunt transparente. Sunt condiții obișnuite pentru un PPP. Contractul va fi public, va fi aprobat prin hotărâre de guvern”, a declarat Răzvan Cuc. În şedinţa CSAT din luna iulie s-a aprobat ca proiectul autostrăzii Ploieşti-Braşov să fie declarat obiectiv strategic de interes naţional. La finele anului trecut, Viorica Dăncilă spunea că termenul realist pentru finalizarea autostrăzii Comarnic- Braşov este anul 2024, dar spera ca şantierul să fie gata mai devreme, în condiţiile în care la începutul lui 2019 urma să fie desemnat constructorul câştigător. În luna mai, reprezentanții Guvernului prin Comisia Națională de Prognoză au prezentat asocierea dintre compania chineză CCCC și compania turcă Makyol ca viitor constructor în cadrul procedurii de Parteneriat Public Privat pentru autostrada Ploiești – Comarnic – Brașov (Râșnov). Proiectul de PPP prevedea circa 1,36 de miliarde de euro pentru proiectarea și execuția celor circa 100 de km de autostradă dintre Ploiești și Brașov. Studiul de fundamentare realizat de CNSP spune că parteneriatul se va întinde pe o perioadă de 44 de ani, dar în două etape. Studiul ia în calcul și taxarea încă din primul an a actualei autostrăzi dintre București și Ploiești.

Autostrada a fost împărțită în trei sectoare: Sector 1 – Ploiești-Comarnic, km 0+000 – km 48+600; Sector 2 – Comarnic-Predeal, km 48+600 – km 84+800, Sector 3 – Predeal- Braşov (Cristian), km 84,4 – km 106,2 (*cu mențiunea că tronsonul Râșnov – Cristian a fost deja contractat pentru execuție). Partenerul privat găsește finanțarea și plătește construcția. Statul va face plăți de disponibilitate și plăți de amortizare a investiției.